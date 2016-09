A atual Rainha do Peladão, Brena Dianná, compareceu na tarde deste sábado na abertura do evento (Foto: Evandro Seixas)

O sonho de chegar ao tão esperado barco para o Peladão a Bordo também foi iniciado com um desfile no entorno do campo do estádio do Sesi.

Mais de 500 candidatas abriram oficialmente, na tarde deste sábado, a 44ª edição do Peladão Brahma no Estádio Roberto Simonsen – Sesi. O sonho delas chegarem ao tão esperado barco para o Peladão a Bordo também foi iniciado com um desfile no entorno do campo, preenchendo toda a extensão.

A atual Rainha do Peladão, Brena Dianná, compareceu e estava vestida a caráter: com a coroa e faixa da rainha. “Carregar esse título de Rainha do Peladão 2015 foi uma experiência maravilhosa, que eu aprendo, na verdade, todos os dias. Desejo boa sorte a todas as candidatas porque é um momento único”, enfatizou a rainha.

As 502 candidatas ao título de Rainha do Peladão se agruparam no meio do campo e os representantes de cada categoria (Peladão, Peladinho, Master e Feminino) estavam num pódio, junto com Brena, enquanto entoava o Hino Nacional. Logo em seguida, o jogador Birica, dos Amigos dia Cidade Nova, proclamou o Juramento do Peladão.

O técnico dos Amigos da Cidade Nova, Bira, devolveu a taça oficial conquistada ano passado na categoria principal para que seja, novamente, cobiçada e desejada pelos boleiros este ano, enquanto que uma réplica da taça será entregue ao clube.

O diretor-presidente do sistema A Crítica de rádio e televisão, Dissica Calderaro, fez o anúncio da abertura oficial enaltecendo as candidatas e parabenizando o empenho dos clubes. “O Peladão é democrático, o Peladão é do povo. Fazemos com muita alegria para retribuir esse carinho e essa confiança que o povo nos dá em fazer uma grande festa do esporte, do futebol”, disse.

Um jogo de abertura aconteceu entre o atual campeão, Amigos da Cidade Nova e Manaus Moderna. Brena Dianná foi quem deu o pontapé inicial.Os Amigos levaram a melhor, vencendo o rival por 3 a 0, com gols de Birica (na primeira etapa); Romarinho e Fernando (etapa final).

Logo mais cedo, um torneio de pênaltis com os atuais campeões e vices de 2015 do Peladinho, Feminino e Master animaram os torcedores presentes no Sesi. Na primeira disputa, entre Apolo e Salcomp, as meninas do Apolo levaram a melhor, convertendo quatro cobranças com Vanda, enquanto que a Salcomp errou uma, com Baiana. No Peladinho, somente a boleirada do COP Mult Sport/Novo Airão compareceu.

Os vencedores (jogador, goleiro e técnico) vão ganhar ingressos para o jogo Flamengo e Fluminense na Arena da Amazônia, em outubro. No Master, o Central do Coroado acertou as duas primeiras cobranças, com Sidney. Do outro lado, o C.A. Ribeiro Júnior errou os dois chutes. O Central levou o troféu de campeão, além de medalhas.

