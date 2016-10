Mais de 1 milhão de eleitores vão às urnas escolher prefeito de Manaus

Manaus possui 13 zonas e 3.322 seções eleitorais, de acordo com TRE-AM (Foto: Gabriel Machado/Do G1 AM)

Mais de 1 milhão de eleitores devem ir às urnas no segundo turno das eleições em Manaus. Neste domingo (30), o eleitorado vota para decidir entre os candidatos Artur Neto (PSDB) e Marcelo Ramos (PR), que deverá administrar a capital pelos próximos 4 anos.

No primeiro turno, Artur teve 364.485 votos, o que corresponde a 35,17% dos votos válidos. Marcelo recebeu 257.689 votos, o equivalente a 24,86%.

O Amazonas tem 2.320.326 eleitores, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Do total, estão em Manaus 1.257.129 milhão. O número representa um aumento de 1.068%%, no comparativo com o pleito de 2014, quando havia 1.243.844 eleitores na capital.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Manaus possui 13 zonas e 3.322 seções distribuídas em 438 locais de votação, nas zonas urbana e rural.

O Centro Universitário Nilton Lins, que fica situado no bairro Flores, na Zona Centro-Sul, é a escola com o maior número de eleitores, com 11.668 eleitores. As seções eleitorais, locais onde ficam instaladas as urnas eletrônicas, estarão abertas das 8h às 17h.

Nestas eleições, 1.253.263 dos eleitores votarão pelo sistema biométrico em Manaus. E, 3.866 sem biometria. No pleito de 2014, apenas 492 eleitores tiveram acesso ao sistema.

Vão atuar nestas eleições em todo o Estado, cerca de 10 mil pessoas entre servidores efetivos, requisitados, terceirizados, estagiários, mesários, juízes, promotores, policiais e demais colaboradores, de acordo com informações do TRE-AM.

Perfil do eleitorado

Do total de eleitores registrados na Justiça Eleitoral em Manaus, 665.730 são do sexo feminino (52,9%) e 591.399 masculino (47%).

A faixa etária de 30 a 39 anos reúne a maioria do eleitorado do estado, com 328.618 eleitores, o que representa 26,1%. Adultos com idade entre 40 e 49 anos são 240.492 eleitores (19%). Serão 52.566 jovens eleitores de 16, 17 e 18 anos que devem comparecer as urnas na capital.

Outro número representativo é o de idosos, que chega a 109.052. Em Manaus 455 das pessoas que vão às urnas em outubro têm mais de 79 anos.

Em relação ao nível de escolaridade, 17.64% das pessoas têm ensino fundamental incompleto. Ao todo, 221.820 eleitores declararam pertencer a esse grupo. Segundo o TSE, o eleitorado que não concluiu o ensino médio concentra o quarto maior quantitativo, com 155.657 eleitores, correspondendo a 12,3% do total.

Manaus tem 470.998 eleitores com ensino médio completo (37,4%). O índice de eleitores do estado que leem e escrevem é de 2,6%, com 32.940 pessoas.

Existem 11.004 eleitores analfabetos na capital. Entretanto, houve redução do volume de eleitores nesse grupo. Em 2014, 20.958 do eleitorado era composto de pessoas analfabetas, o que representa a redução de 52.5% .

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 5.5% dos eleitores amazonenses possuem o ensino fundamental completo (69.509 pessoas). Já 13,5 % dos eleitores têm ensino superior completo (170.024), e 9,9% incompleto (125.177 eleitores).

Transporte Coletivo

O Sindicado das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que no próximo domingo (30), os eleitores terão transporte gratuito entre 4h e 19h. Após esse horário a tarifa será cobrada normalmente. No período da votação o sistema vai operar com frota do dia útil, ou seja, 1,4 mil ônibus, distribuídos em 220 linhas.

Segurança

Aproximadamente 8 mil homens da Polícia Militar (PM) e do Exército vão realizar a segurança dos 438 locais de votação distribuídos em Manaus, neste domingo (30). Haverá também patrulhamento ostensivo nas ruas da cidade e locais de grande concentração de pessoas como na Ponta Negra, Zona Oeste da cidade.

Dos 438 locais de votação, 207 receberão apoio da Polícia Militar e 231 ficarão a cargo Exército. Serão aproximadamente 5 mil PMs e 3 mil militares das forças armadas.

Lei Seca

Houve a redução do horário de início e término da lei Seca. No primeiro turno a proibição da comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos de estendeu das 22h de sábado até as 19h de domingo. Agora, ela será da meia noite de domingo até às 18h.

O descumprimento da determinação caracteriza a prática do crime de desobediência, previsto no artigo 347 do código eleitoral brasileiro (Lei nº 4.737/1965).

Ive Rylo-Do G1 AM

