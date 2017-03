Maildson Fonseca apresenta dois Projetos de Lei para beneficiar a população parintinense

O primeiro dispõe sobre a tradução da Lei Orgânica, Regimento Interno da Câmara Municipal e das principais Leis do município de Parintins para o sistema Braille

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) evidenciou a importância do Carnailha 2017, principalmente por garantir renda para centenas de famílias parintinenses. Fonseca também apresentou dois Projetos de Lei para beneficiar a população parintinense. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 06 de março.

O primeiro dispõe sobre a tradução da Lei Orgânica, Regimento Interno da Câmara Municipal e das principais Leis do município de Parintins para o sistema Braille. De acordo com Maildson, o Braille é um alfabeto convencional cujos caracteres se indicam por pontos em alto relevo e o deficiente visual distingue por meio do tato.

O parlamentar enfatizou que a construção de uma verdadeira sociedade inclusiva passa também pelo cuidado com a linguagem. “Essa proposta é de suma importância, observando e respeitando o direito da inclusão e da acessibilidade”, explicou.

O segundo Projeto de Decreto Legislativo concede o Título de Cidadania Parintinense ao Professor Doutor Rubens Belfort Júnior pelos relevantes serviços prestados às famílias parintinenses. O título será entregue em Sessão Especial da Câmara Municipal, em dia e hora a serem definidos pela Mesa Diretora deste Poder.

“O Professor Rubens Belfort Jr. é Titular no Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo desde 1991, o cargo mais alto que um professor pode atingir na universidade. O professor Belfort é o único oftalmologista membro da Academia Brasileira de Ciências, o único oftalmologista membro da Academia Nacional de Medicina e o único oftalmologista brasileiro a ser membro do International Council of Ophthalmology, órgão máximo da oftalmologia mundial. É o mentor e coordenador geral do Projeto B.A.R.E.S, onde foram examinados aproximadamente 2.000 pacientes em Parintins, nas sedes do Mocambo, Caburi e Valéria, no período de 2013 a 2016, com o objetivo de avaliar as principais causas de cegueiras e baixa da acuidade visual. Durante o projeto foram doados óculos de grau e realizadas cirurgias de catarata e carne crescida. Portanto, nada mais justo que homenagear este grande profissional com a mais alta honraria do Legislativo”, justificou Maildson.

