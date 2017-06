Maildson Fonseca anuncia votação da prestação de contas do ex-prefeito de Parintins

Anunciou que na quinta-feira, dia 22 de junho, haverá uma sessão extraordinária para votação da prestação de contas do ex-prefeito de Parintins Alexandre da Carbrás (PSD), referente ao exercício de 2013

Em pronunciamento na sessão ordinária desta terça-feira, 20 de junho, o Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) destacou o encerramento do primeiro semestre dos trabalhos legislativos no parlamento municipal. Ele agradeceu ao apoio dos vereadores e dedicação dos funcionários do Legislativo em trabalhar pelo povo parintinense.

“As divergências políticas e as ideologias partidárias não interferiram pessoalmente em nossas vidas como homens públicos e pessoas de bem dentro da sociedade. O respeito imperou mediante a todos os fatos. Cada um defende o seu posicionamento da forma como acredita que deve ser, mas todos são conscientes que o nosso papel é servir o povo e trabalhar por ele”, enalteceu.

Maildson Fonseca também anunciou que na quinta-feira, dia 22 de junho, as 09h00min, haverá uma sessão extraordinária para votação da prestação de contas do ex-prefeito de Parintins Alexandre da Carbrás (PSD), referente ao exercício de 2013. O Tribunal de Contas do Estado recomenda a desaprovação da prestação de contas do Ex-prefeito Municipal de Parintins.

“Nos reuniremos para uma ação de julgamento e quero registrar que ontem (19) as 11:38, após o encerramento da sessão, com os prazos mais do que estourados, chegou a esta Casa a defesa do ex-prefeito. Infelizmente ela não poderá ser considerada nos autos do processo, mas o mesmo hoje está sendo notificado. Até neste dia 21 de junho ou momentos antes da sessão extraordinária o ex-prefeito poderá credenciar um advogado ou se fazer presente nesta Casa para participar diretamente do julgamento, onde ele terá uma hora para apresentar sua defesa”, relatou Fonseca.

