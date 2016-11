Maildson chama Melo de incompetente

O vereador Maildson Fonseca (PSDB) afirmou que a falta de segurança pública no município de Parintins é uma demonstração de fraqueza do Governo do Estado do Amazonas. Fonseca disse que os parintinenses hoje são reféns do medo, sendo dever do Estado resolver essa questão. Para Maildson, o Governo do Estado é incompetente e falho em não planejar as ações das Polícias Civil e Militar.

/// Na sessão ordinária desta segunda-feira, 07 de novembro, o vereador Rildo Maia (PMDB) tratou sobre a segurança pública em Parintins. Segundo ele, o alto índice de violência, roubos e assaltos são consequências da falta de apoio do Governo do Estado do Amazonas à Polícia Militar. Rildo Maia parabenizou o empenho dos Policiais Militares em atuar contra a criminalidade no município e cobrou atitude do Estado para resolver esse problema e dar tranquilidade aos parintinenses.

/// O vereador Rai Cardoso (PMDB) apresentou uma Moção de Aplausos ao Prefeito Reeleito de Manaus Artur Virgílio Neto pela expressiva votação no pleito eleitoral de 2016. Cabeça também cobrou apoio do Governo do Estado do Amazonas para os Policiais Militares de Parintins.

/// O vereador Nelson Campos (PRTB) apresentou uma Moção de Aplausos e Parabenizações a excelentíssima senhora Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves, a qual foi eleita Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Parintinense, a Desembargadora Eleonora já foi Juíza Titular do Tribunal Regional do Trabalho – Vara de Parintins, onde prestou relevantes serviços. Nelson Campos também convocou a presença do Tenente Coronel Valadares Júnior na Câmara Municipal para expor as reais dificuldades enfrentadas pela Polícia Militar na Ilha Tupinambarana.

/// O vereador Ernesto de Jesus (PEN) lamentou a falta de estrutura para atuação da Polícia Militar de Parintins. Ele criticou a falta de manutenção das viaturas e de disponibilização de combustível para os veículos. Segundo Cabo Ernesto, o Estado deve resolver esse problema imediatamente.

/// O Presidente da Câmara Everaldo Batista (PROS) enfatizou a importância do gestor público priorizar a melhoria da qualidade dos serviços da saúde, educação e segurança pública. Para Everaldo, os cidadãos parintinenses cumprem os seus deveres e necessitam ter seus direitos garantidos. O parlamentar também avisou que poderá manter diálogo com o Governador do Amazonas para cobrar pessoalmente soluções para o caos na segurança pública em Parintins.

