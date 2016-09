O vereador Maildson Fonseca (PSDB) apresentou dois Projetos de Lei. O primeiro concede auxílio-fardamento para os servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Parintins. O segundo concede auxílio-alimentação aos servidores acima citados, com o objetivo de custear gastos com o fardamento e a alimentação dos funcionários do Legislativo Parintinense.

/// Na sessão ordinária desta segunda-feira, 12 de setembro, a vereadora Karine Brito (PHS) reclamou do descaso da atual administração municipal com o setor da saúde em Parintins. Segunda ela, o caos na saúde se instalou neste município, sendo uma situação vergonhosa. Karine Brito quer mudanças imediatas na gestão municipal para beneficiar os cidadãos parintinenses.

/// O vereador Rildo Maia (PMDB) apresentou um requerimento no sentido de solicitar da direção da Eletrobrás Amazonas Energia a conclusão da expansão e distribuição de energia elétrica para o bairro Pascoal Alággio. De acordo com Rildo Maia, as famílias do respectivo bairro necessitam usufruir de uma energia de qualidade.

/// O vereador Ernesto de Jesus (PEN) enfatizou a importância da comemoração do Dia da Independência do Amazonas, no dia 05, e da Independência do Brasil, comemorado no dia 07 de setembro. Cabo Ernesto destacou apoiar as manifestações cívicas realizadas em Parintins na Avenida da Pátria. Ele também frisou a necessidade do incentivo e do fomento à produção agrícola na Ilha Tupinambarana.

/// O vereador Nelson Campos (PRTB) falou sobre a precariedade da estrutura da Escola Municipal Pedro Reis Ferreira, da comunidade rural Paraná do Espírito Santo do Meio. Campos disse que esse educandário precisa de reforma e ampliação para atender a demanda dessa comunidade e de comunidades adjacentes.

/// O vereador Mateus Assayag (PR) lamentou as dificuldades enfrentadas pelos parintinenses em relação à saúde, educação, iluminação pública, ruas esburacadas e transporte escolar. “O que as pessoas querem são soluções para os seus problemas diários e é isso que nós estamos fazendo em nosso mandato”, frisou.

/// O vereador Rai Cardoso (PMDB) apresentou uma Moção de Aplausos aos gestores das escolas municipais e estaduais e aos Policiais Militares, Marinha do Brasil e Exército Brasileiro pela belíssima manifestação cívica na Avenida Amazonas no dia 07 de setembro. Segundo Cabeça, as instituições de ensino e militares não receberam apoio algum dos governos municipal, estadual e federal, mas demonstraram valorização ao patriotismo brasileiro.

/// Como presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Parintins, o vereador Juliano Santana (PDT) ressaltou lutar incansavelmente pela melhoria dos serviços da rede pública municipal de ensino. Petro Velho destacou atuar em defesa de alunos, professores e funcionários do município.

/// O Presidente da Câmara Everaldo Batista (PROS) relatou as dificuldades enfrentadas todos os dias pelas famílias da zona rural de Parintins em relação à falta de escolas no interior de Parintins. Ele frisou visitar constantemente as comunidades rurais para identificar demandas como essa e apresentá-las na Tribuna da Câmara. Segundo Everaldo, os cidadãos parintinenses têm o poder nas mãos para mudar essa realidade.

Mayara Carneiro/CMP