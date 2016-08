Visto pela última vez na tarde de segunda-feira (15) em um bar nas proximidades da Delegacia de Polícia no Bairro Itaúna II, o jovem José Carlos de Souza Tavares, 24, conhecido como ‘Zeca’ continua desaparecido. Familiares e amigos continuam as buscas na esperança encontra-lo com vida.

A mãe do desaparecido, Rivânia de Souza Tavares fez o Boletim de Ocorrência essa semana e iniciou as buscas na cidade pelo filho. Nas buscas, na manhã de hoje, 23, a família encontrou na área do Castanhal, por trás do Bairro União, a bermuda que José Carlos usava quando saiu de casa.

Rivânia (mãe) comunicou ao Corpo de Bombeiros que iniciou as buscas no lago Macurani na área onde a bermuda foi encontrada. “Fomos informados pela Polícia Civil a ocorrência nas margens de um suposto óbito em meio líquido. Deslocamos uma equipe para a realização das

buscas. Em levantamento de dados foi feito mergulho de 1h em uma profundidade média de 4 metros cobrindo toda a área suspeita, mas nada foi encontrado”, informou o Comando da CIBM.

O comandante do CIBM, tenente Francisco Amorim, deixou a corporação à disposição da família para ajudar nas buscas na água e em terra, no caso de novos indícios.

O jovem residia na Rua Tomaszinho Meireles no Bairro Itaúna I. A mãe faz um apelo de quem souber do paradeiro de Zeca, ou souber qualquer informação pode entrar em contato com a família pelo número (92) 99304-2358 ou a Polícia Militar, através do linha direta (92) 99270-7803.

Kedson Silva/JI