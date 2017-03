Lula nega tentar calar Cerveró e diz que é ‘vítima quase de um massacre’

Esta é a primeira vez que o ex-presidente é questionado em juízo como réu em ação penal relacionada à Operação Lava Jato.

Em depoimento à Justiça Federal, na manhã desta terça-feira (14/3), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou que tenha pedido ao ex-senador Delcídio do Amaral (ex-PT-MS), em uma reunião no Instituto Lula, que interviesse para impedir o ex-diretor da Área Internacional da Petrobras Nestor Cerveró de fazer delação premiada na Operação Lava-Jato. O interrogatório do petista começou por volta das 10h20 e durou 49 minutos. É a primeira vez que ele foi questionado em juízo como réu em ação penal relacionada à Lava-Jato.

Acusado de ser o mandante da tentativa de compra do silêncio de Cerveró, Lula confirmou que participou de muitas reuniões com Delcídio sobre todo tipo de assunto, inclusive a Lava-Jato, assunto que, segundo ele, era comentado em qualquer hora do dia. Disse também que ele não teria motivos para comprar o silêncio do ex-diretor, já que quem tinha relacionamento com Cerveró era Delcídio, não ele. “Só tem um brasileiro que poderia ter medo do depoimento do Cerveró, pelo relacionamento que tinha com ele, e era o Delcídio”, comentou o ex-presidente ao ressaltar que o ex-senador “contou uma inverdade nesse processo”.

Lula admitiu que, possivelmente, teve uma reunião com o ex-senador no Instituto Lula, como narrado por Delcídio em sua delação. Afirmou que conversou sobre vários assuntos, inclusive sobre a Lava-Jato, mas nunca sobre o Cerveró. “Deve ter tido muitas reuniões com o Delcídio. Ele era senador, líder do governo… Várias vezes o Delcídio esteve lá, varias vezes.”

Ele reclamou do assédio da imprensa, que acredita que ele será preso. “O senhor sabe o que é levantar todo dia achando que a imprensa está na porta da minha casa porque eu vou ser preso?”, questionou. Segundo Lula, todos os dias são publicadas notícias de que ele será citado em novas delações premiadas, o que gera apreensão. “Nos últimos três anos tenho sido vítima quase de um massacre”, lamentou.

Indicações para cargos

Durante o depoimento, o juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal, estava com um vídeo na tela em que Lula dizia que participava da administração da Petrobras. O magistrado perguntou a Lula se ele queria ver o filme e explicar o contexto da frase. Lula não quis ver a gravação, mas afirmou que recomendava que o conselho da Petrobras nomeasse pessoas indicadas pelos partidos, desde que tivessem qualificação técnica.

A pergunta foi fundamental para questionar a tese levantada pelas investigações da Lava-Jato de que assim como ocorreu com Cerveró – que foi indicado pelo PMDB, de acordo com Lula – as indicações de cargos eram feitas para angariar esquemas de corrupção. Lula falou que essas indicações eram “corriqueiras, para fazer um governo de coalizão como qualquer outro” e que, quando escolhido, Cerveró não tinha nenhuma denúncia de corrupção contra si. “Quando você ganha uma eleição, em regime presidencialista de coalizão, você tem que montar o governo. Você precisa construir uma maioria no Congresso Nacional para você poder montar o governo e você não monta a maioria com o que você quer”, comentou.

Lula disse que, como amigo do pecuarista José Carlos Bumlai, falava com freqüência com ele. No entanto, o petista disse que o amigo não tinha contato com Delcídio. “Era muito pequena a relação dos dois. Parece que o Bumlai não tinha muita relação com Delcídio.”

De acordo com a delação do ex-senador, Lula pediu-lhe para procurar Bumlai na tentativa de calar Cerveró. Um áudio juntado pela acusação mostra tratativas entre o filho de Bumlai e um emissário do senador, supostamente para fazer um pagamento ao advogado de Cerveró e silenciá-lo. Segundo o ex-presidente, ele nunca pediu dinheiro a ninguém ou qualquer favor ilícito. “Eu duvido que o Bumlai ou algum outro empresário diga que um dia eu chamei ele para conversar tal coisa”, afirmou Lula.

