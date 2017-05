Lula amplia liderança e Bolsonaro tem chance de ir ao 2º turno em 2018

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou liderança em cenários possíveis para a eleição presidencial de 2018 na primeira pesquisa de intenção de voto feita pelo instituto Datafolha após a divulgação de detalhes da delação da Odebrecht, enquanto o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) avançou nas intenções de voto, com chances de chegar ao segundo turno.

Conforme o levantamento publicado neste domingo (30) no jornal Folha de S. Paulo, Lula lidera em todos os cenários aferíveis, oscilando entre 29% e 31% das intenções de voto, apesar das menções de seu nome no noticiário recente da Lava Jato.

O deputado Jair Bolsonaro aparece em empate técnico em segundo lugar com a ex-senadora Marina Silva (Rede), superando o senador Aécio Neves (PSDB-MG) e o governador de São Paulo, Gerando Alckmim (PSDB). No cenário em que Aécio é o candidato tucano, Bolsonaro subiu de 9% na pesquisa realizada em dezembro para 15%, e contra Alckmin subiu de 8% para 14%.

O Datafolha entrevistou 2.781 pessoas em 172 municípios nos dias 26 e 27 de abril, antes da greve geral contra as reformas propostas pelo governo Temer.

Dória e Ciro Gomes

Em disputa presidencial tendo o prefeito de São Paulo João Dória como candidato tucano, Lula ocupa a primeira posição, com 31%, enquanto Marina teria 16%, Bolsonaro 13% e Dória 9%.

O prefeito sobe para 11% em um cenário sem o ex-presidente, em empate técnico em segundo lugar com Bolsonaro (14%) e Ciro Gomes (PDT), que aparece com 12%. Nos cenários sem Lula, Marina lidera com 25 por cento.

O instituto apurou ainda que o presidente Michel Temer é o mais rejeitado no primeiro turno: 64% dos entrevistados não votariam nele. Lula aparece em segundo lugar, com 45%, seguido por Aécio, que viu sua rejeição subir de 30% para 44%. Entre os demais tucanos, Alckmin agora é rejeitado por 28%, ante 17% na pesquisa de dezembro, e Dória por 16%.

Na pesquisa de segundo turno, o petista derrota todos, com exceção de Marina e do juiz Sergio Moro, que comanda os processos em primeira instância da Lava Jato em Curitiba. Sem partido, Moro aparece 42 por cento dos votos, ante 40 de Lula. Na disputa com Marina em segundo turno, Lula aparece com 38 por cento, ante 41 por cento da ex-senadora.

Aprovação de Temer

A Pesquisa Datafolha também mostrou que a aprovação ao governo do presidente Michel Temer piorou e já é comparável à de sua antecessora, Dilma Rousseff, antes da abertura do processo de impeachment.

Conforme o levantamento, 61% dos entrevistados avaliam a gestão de Temer como ruim ou péssima, 28% a consideram regular e apenas 9% a classificam como ótima ou boa. Em abril do ano passado, antes do impeachment, Dilma tinha rejeição de 63% e aprovação de 13%.

