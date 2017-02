Luiz Mário descumpre medida cautelar é preso em Nhamundá

Tweet no Twitter

Após descumprimento de medida cautelar que o impedia de sair da comarca de Parintins sem autorização judicial, o condenado de justiça, Luiz Mário Martins Figueira, 29, foi preso na manhã desta terça-feira, 31, na cidade de Nhamundá.

Luiz Mário foi condenado pela Justiça Parintinense a 8 anos de cadeia pela prática do crime de tráfico de droga, previsto nos art. 33 e 35 da lei 11.343/06 do Código Penal Brasileiro, CPB. A prisão foi feita pela Polícia Civil Nhamundaense ao comando do delegado Reinaldo Figueira.

Segundo informações da Polícia Civil de Parintins, o apenado Luiz Mário, atualmente cumpria pena no regime semiaberto e com o descumprimento das condições previstas para o cumprimento da pena, o mesmo será submetido a um Procedimento Administrativo Disciplinar-PAD.

Kedson Silva/JI

