Ludmilla vem a Parintins na festa do Boi Caprichoso

A cantora nacional de funk melody e música pop Ludmilla Oliveira da Silva, mais conhecida como Ludmilla, foi confirmada pelo presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, como atração no curral Zeca Xibelão. A vinda dela faz parte da parceira com a empresa Amazon Best, do empresário Valdo Garcia. Anteriormente, quem estaria vindo para se apresentar no Curral do Caprichoso seria o cantor MC Catra, mas os torcedores do Azul e Branco foram contrários.

Ludmilla alcançou espaço nacional a partir de 2012 com a canção Fala Mal de Mim, É Hoje, Te Ensinei Certin, 24 horas por dia, entre outras.

A Amazon Best vai trazer também dia 29 de abril para a cidade de Parintins, o cantor Belo, ex-Soweto, que vai se apresentar na Cidade Garantido.

