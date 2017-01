Lixeiras viciadas em Parintins desafiam Lei Municipal

O acúmulo de entulhos de quintais e resíduos domésticos em vários pontos da cidade ou em frente às residências, fora dos horários da coleta, constitui verdadeiro desafio à aplicação da Lei Municipal 345/2005, que prevê pena de multa a quem insiste despejar resíduos em via pública. Na semana passada, o prefeito Bi Garcia determinou a aplicação da multa às pessoas reincidentes, após o mutirão de limpeza em execução na Ilha.

Nos últimos dias, os veículos de comunicação têm registrado vários casos de reincidências na manutenção de lixeiras viciadas nos centros e nos bairros, além de pessoas que depositam resíduos orgânicos domésticos nas calçadas, causando mau cheiro e o acúmulo de urubus e outros animais que destroem as embalagens e espalham, principalmente restos de comida pelas ruas.

Lixeiras Viciadas

Sobre as denúncias das lixeiras viciadas, a da Rua Pedro Ferreira Gonçalves, próximo a Praça da Liberdade, Centro da Ilha é um dos locais onde continuam sendo depositados entulhos e sacolas de lixo doméstico, assim como alguns pontos da Praça dos Bois. “Dias após o setor de limpeza pública ter feito a limpeza pública nessa área, pessoas de outras áreas da cidade, em motocicletas e triciclos voltaram a jogar entulhos, demais lixo e até restos de animais aqui nessa área da esquina da Praça da Liberdade”, disse uma moradora.

A moradora que não quis ter o nome divulgado, comentou que por muitas vezes “já chamei a atenção de algumas pessoas que fazem isso, deixando até mal cheiro nessa área. Isso é irresponsabilidade. Gente que vem de outros bairros, destruir o nosso. As pessoas têm que colocar na sua cabeça que para a nossa cidade ficar limpa e organizada, todos temos que fazer a nossa parte”.

Itaúna II, Paulo Corrêa, Nossa Senhora de Nazaré, Santa Rita de Cássia, Palmares e Centro são os bairros que já receberam as ações do mutirão de limpeza na Ilha. O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo local, Mateus Assayag, pede que a população só despeje o lixo em frente às casas após o anúncio do carro volante no bairro, para que as ruas não fiquem tomadas pelos entulhos, vindo a atrapalhar o trânsito e acumular roedores.

Kedson Silva/JI

