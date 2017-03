Lista de recursos deferidos do Processo Seletivo é divulgada pela Semed

Os recursos foram analisados criteriosamente pela comissão organizadora do Seletivo.

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Educação, torna público a lista com o nome de candidatos que tiveram recursos deferidos no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Educação.

Na lista, estão inclusos candidatos da Zona Urbana e Zona Rural que pediram revisão da pré-seleção, que teve o resultado divulgado na segunda-feira, 06 de março. Após a divulgação, os candidatos tiveram o prazo de um dia para recorrer junto à organização do processo.

Os recursos foram entregues à comissão do PSS que, por meio de análise de toda a documentação dos candidatos, deferiram ou não os pedidos de revisão do resultado prévio do Seletivo da Educação.

Confira as listas:

http://www.parintins.am.gov.br//uploads/51361.pdf

http://www.parintins.am.gov.br//uploads/51358.pdf

