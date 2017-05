Liga de Futsal realiza Campeonato Interbairro

Para dar mais mobilidade aos praticantes da modalidade futsal na cidade, a Liga Parintinense de Futsal, LPF, que tem como presidente, o desportista Roberto Azevedo, o popular Beto Pupunha, realiza no segundo semestre no Ginásio Elias Assayag um campeonato interbairro nas categorias:

Principal, master, feminino e de base. “Até agora mais de 50 equipes, sendo 25 na principal, 12 na categoria de base, oito no master e oito no feminino já confirmaram participação.

A competição inicia dia 08 de julho e os jogos serão realizados nas noites de terças, quintas e sábados para a categoria feminina, master e principal e com a categoria base aos domingos”, explicou Beto Pupunha.

No sábado, 20, acontece um coquetel na residência do Gudú para apresentação dos dirigentes de clubes, entrega de fichas e do regulamento. “Avisamos as equipes que as inscrições vão até o dia 30 e qualquer informação é só entrar em contato pelo número: 992209804”, avisa Beto.

Kedson Silva/JI

