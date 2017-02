LICEU DE ARTES PARTICIPA DA GRAVAÇÃO DO DVD CAPRICHOSO

Com a participação de 115 alunos, o Liceu de Artes e Ofícios “Claudio Santoro” participará pela segunda vez da gravação do DVD do Boi Caprichoso, desta vez “A poética do imaginário caboclo”.

No final de semana a direção do Liceu e os produtores do DVD reuniram com os pais dos alunos apresentando o cronograma de ensaios, até a apresentação.

O coral de 60 vozes, adulto e juvenil, sob a regência do maestro Helder Reis, terá duas apresentações. O primeiro quadro será com a toada “Barro, Fé e Catedral” composição de Simão Assayag, Neil Armstrong e Silvio Camaleão.

O outro com o balé aquático formado pelas bailarinas, alunas de iniciação do Liceu que irão compor o quadro da toada “Para o amigo, um sorriso”, autoria de Simão Assayag e Ronaldo Barbosa.

Uma das novidades será a participação do Coral em Libras, formado por seres guardiões templários na toada “Catedral Verde”.

Zandonaid Bastos, produtor do DVD agradeceu a sensibilidade do Secretário de Estado Robério Braga, liberando o Liceu para as gravações.

Para a gestora do Liceu, Andressa Oliveira, a gravação do DVD será a oportunidade de mostrar a comunidade as atividades que o Liceu desenvolve em Parintins. Ela ressaltou o entendimento do Secretário Robério, que acredita no potencial de Parintins, através da arte.

