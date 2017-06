Liberação de homicidas gera protestos na Delegacia

Uma guarnição da Polícia Militar precisou intervir para os ânimos de um grupo de pessoas que, na tarde de segunda-feira, esteve em frente à Delegacia Interativa de Polícia para protestar contra a liberação dos irmãos acusados do assassinato do jovem Ronan Gonçalves Santarém, 20, brutalmente esfaqueado na noite de domingo, 28, no bairro ItaúnaII.

A apresentação dos acusados, acompanhados por um advogado, aconteceu no mesmo horário em que se realizava o sepultamento do corpo do Renan, no cemitério São José. Ao serem informados da apresentação dos homicidas, amigos e familiares deixaram o cemitério e foram para a frente da Delegacia, onde protestaram contra a liberação dos irmãos. Eles se apresentaram, foram ouvidos e depois liberados.

Aos gritos de protestos os manifestantes afirmavam não aceitar a liberdade concedida aos acusados. Diante do clima hostil, a Polícia Militar foi chamada a intervir para controlar os ânimos. O crime Ronan foi morto com uma facada no pescoço, que atingiu a veia jugular, na esquina da rua Mário Jorge Cabral de Melo (Rua 6) com a travessa Nossa Senhora das Graças, próximo a sua residência no bairro ItaúnaII. De acordo com informações de testemunhas que pediram para não ter o nome publicado, Ronan estava na esquina próxima a sua casa conversando com amigos, quando Juninho chegou fazendo ameaças, dizendo que havia chegado a hora do acerto de contas. “Esse rapaz disse que ele (Ronan) tinha que pagar por ter agredido um outro rapaz, que por conta da agressão hoje estaria na cadeira de rodas. Essa rixa já faz muito tempo”, disse. A testemunha contou ainda que os amigos de Ronan tentaram levá-lo para sua casa, mas ele preferiu ficar na esquina onde aconteceu o crime.

Jornal Plantão Popular

Texto e foto: Floriano Lins

