Legislativo Parintinense reúne com lideranças da ocupação do bairro Pascoal Alággio

A finalidade da reunião foi identificar as demandas e reivindicações das famílias dessa área da cidade

Neste dia 08 de fevereiro o Presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Maildson Fonseca (PSDB), juntamente com os vereadores Beto Farias (PTN), Cabo Linhares (PEN), Marcos da Luz (PRB) e a vereadora Maria Alencar (PSD) dialogaram com lideranças da ocupação do bairro Pascoal Alággio. A finalidade da reunião foi identificar as demandas e reivindicações das famílias dessa área da cidade. Os anseios apresentados pelas famílias serão repassados ao Poder Executivo.

De acordo com Maildson Fonseca, toda orientação legal e necessária sobre esse processo está sendo disponibilizada para as famílias da área de ocupação do Pascoal Alággio. Ele frisou a importância de detalhar aos líderes dessa ocupação as leis que respaldam moradias dignas aos cidadãos brasileiros.

“Os mesmos precisam estar organizados para que assim seus direitos sejam reivindicados da melhor maneira possível. Porém, as leis para serem cumpridas precisam que esses cidadãos estejam organizados. Nossa orientação maior é essa, de organização, e também do Poder Judiciário. Essa Casa não vai fechar suas portas a essa situação de jeito nenhum e tenho a certeza que o Prefeito Bi Garcia (PSDB) também irá recebê-los e dialogar com eles. Todos temos o anseio de resolver o problema e não agravar nem enfrentar de forma que prejudique o parintinense”, destacou Fonseca.

Para a vereadora Maria Alencar, o diálogo com as lideranças da ocupação do bairro Pascoal Alággio foi positivo, principalmente por haver pessoas comprometidas com a causa social. “Todos queremos resolver o problema da ocupação e os moradores realmente são pessoas que não utilizam aquela área para comércio, pois eles são pessoas necessitadas. Vejo que o Executivo precisa dar a palavra final para conduzirmos esse processo. Que tenhamos respostas para dar a essas famílias, isso porque estamos a serviço principalmente da população”, ressaltou a parlamentar.

Texto: Mayara Carneiro

Foto: Pedro Coelho

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Comentários

comentários