Legislativo Parintinense recebe manifestantes em luta por moradia

Representantes da ocupação da Castanheira do bairro União estiveram na manhã desta quarta-feira, 01 de fevereiro, em reunião com o Presidente da Câmara em Exercício Beto Farias (PTN) e os vereadores Cabo Linhares (PEN), Telo Pinto (PSDB), Renei Serrão (PR) e Bertoldo Pontes (PSL). Cerca de 247 famílias ocupam essa área da cidade desde o mês de Maio de 2016.

Os manifestantes foram à Câmara Municipal de Parintins para solicitar apoio dos parlamentares na luta por moradia. Recebidos no gabinete da presidência, eles relataram os anseios por habitação em Parintins.

Dentre as reivindicações pontuadas pelos ocupantes está a falta de sensibilidade com as famílias que precisam de moradia, além da ausência de ações efetivas do poder público para suprir essa necessidade. Kiara Marques, representante do movimento, frisou que as famílias reunidas nessa causa não têm condições de pagar por habitação.

“Somos pais e mães de família, queremos apenas um lugar digno para morar. Estamos sendo constantemente atacados, mas quero dizer que somos organizados, temos planos para preservação ambiental naquela área, para construção de parques, lugares de lazer para nossas crianças. Só precisamos dessa aprovação e apoio da Prefeitura”, defendeu.

Para o Presidente da Câmara em Exercício Beto Farias, é fundamental o diálogo de ideias entre os manifestantes e o Legislativo Municipal. “Somos a representação política de vocês, é exatamente para isso que fomos eleitos para a função de vereadores. Então, agradeço que tenham vindo até aqui conversar conosco para, juntos, avaliarmos as soluções para o que estão reivindicando. O problema de moradia em Parintins é antigo e precisa ser urgentemente verificado”, afirmou o parlamentar.

O vereador Cabo Linhares destacou que o primeiro passo para a organização é o mapeamento socioeconômico dos ocupantes dessa localidade. “Sabemos que muitas famílias precisam desse espaço para morar. Mas têm pessoas que estão apenas com intuito de conseguir vantagens financeiras dentro dos movimentos de ocupação em Parintins e não podemos admitir isso”, disse.

Nesse sentido, acrescentou o vereador Renei Serrão, é necessário organizar com celeridade o processo burocrático e legal para a solução desse problema. “Estamos aqui para ouvir, acompanhar e dar apoio. Mas queremos organização e os próprios envolvidos no movimento podem fiscalizar os cidadãos que não necessitam dos espaços invadidos”, frisou.

De acordo com o líder do governo municipal na Câmara, vereador Telo Pinto, o assunto já vem sendo tratado pelo Prefeito Bi Garcia (PSDB). O parlamentar destacou haver projetos do município para a parte da área ocupada. No entanto, existe a preocupação com as famílias. “As providências necessárias serão tomadas pelo Executivo, tenho certeza que o prefeito não pretende desabrigar ninguém que realmente necessita. Porém, precisamos desenvolver medidas para resolver a questão da melhor forma possível e contamos com o apoio de vocês”, esclareceu.

O Presidente da Câmara em Exercício Beto Farias e os vereadores Cabo Linhares, Telo Pinto, Renei Serrão e Bertoldo Pontes acompanharam os líderes da manifestação por moradia até a Prefeitura. O Prefeito em Exercício de Parintins, Maildson Fonseca (PSDB), ressaltou preocupação constante com a questão de moradia das famílias carentes do município. Segundo ele, é imprescindível lutar pela implementação de políticas públicas voltadas a moradia para beneficiar os cidadãos que precisam de um local digno para viver.

“Todas as informações apresentadas durante nosso diálogo com os líderes dessa manifestação serão repassadas ao Prefeito Bi Garcia (PSDB). Quero agradecer aos manifestantes pela conversa produtiva e dizer que lutar por moradia é legítimo. Aguardaremos do prefeito uma resposta positiva, haja vista ainda termos 30% das casas do Residencial Parintins a serem sorteadas para as famílias carentes do nosso município. Quero frisar que jamais vamos virar as costas ao povo de Parintins”, destacou Maildson.

Texto: Karine Nunes e Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Comentários

comentários