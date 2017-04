Legislativo Parintinense prestigia entrega de Kits Bebê no CETI

Na manhã desta sexta-feira, 07 de abril, o Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) e os vereadores Beto Farias (PTN), Afonso Caburi (PTB), Cabo Linhares (PEN) e a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) participaram da solenidade de entrega de Kits Bebê no Auditório do CETI – Deputado Gláucio Gonçalves. A finalidade da ação é fortalecer as políticas públicas voltadas para as gestantes e seus bebês.

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca evidenciou a importância da participação do Legislativo em programações como essa, uma vez que identificam as atividades da política de assistência social do Executivo Parintinense. De acordo com Fonseca, essas ações refletem a atenção da administração municipal com as famílias parintinenses.

“Isso mostra que a harmonia e sintonia entre o Legislativo e o Executivo, embora sejam poderes independentes, faz com que o povo seja atendido de forma correta. Vamos sempre estar ao lado do Prefeito Bi Garcia (PSDB) em todos os momentos em que ele estiver trabalhando por este povo parintinense. Assim, a cada momento os resultados serão alcançados dando à população total satisfação”, frisou.

Procuradora da Mulher no Parlamento Municipal, a vereadora Vanessa Gonçalves ressaltou a continuidade do projeto social que beneficia as mulheres parintinenses. Segundo ela, esta iniciativa da Prefeitura de Parintins em dar prosseguimento à entrega do Kit Bebê e oferecer orientações às grávidas merece reconhecimento.

Esta, que é a segunda edição nesses quatro meses de administração, reflete o compromisso e carinho pelo povo de Parintins. “É assim que caminhamos para uma Parintins bem estruturada em todos os sentidos, afinal além dessas ações sociais voltadas à comunidade, contamos ainda com investimentos na área de saúde, por meio da contratação de profissionais competentes para atendimento às grávidas”, disse.

Na segunda edição da entrega de Kits Bebê foram beneficiadas 100 grávidas parintinenses. A ação é promovida pela Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (SEMASTH).

Texto: Karine Nunes e Mayara Carneiro

Foto: Karine Nunes

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

