Legislativo Parintinense organiza horário para melhor atendimento ao público

A Mesa Diretora anuncia a mudança no horário das sessões ordinárias, as quais iniciam no dia 15 de fevereiro com a leitura da mensagem anual do Poder Executivo.

A partir de 2017 os horários de expediente da Câmara Municipal de Parintins serão alterados para beneficiar o atendimento à população parintinense. O Legislativo funcionará de 07h00min da manhã às 13h00min da tarde. Dessa forma, a Mesa Diretora anuncia a mudança no horário das sessões ordinárias, as quais iniciam no dia 15 de fevereiro com a leitura da mensagem anual do Poder Executivo.

As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Parintins acontecerão nos dias de segunda e terça-feira, de 09h00min às 12h00min. A quarta-feira, por sua vez, será de dedicação para a realização de audiências públicas; sessões especiais e solenes; atendimento ao público e reuniões das comissões de vereadores. Na quinta e sexta-feira os parlamentares poderão realizar viagens para a zona rural e/ou outros municípios e Estados, bem como realizarão reuniões nos bairros da cidade.

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) explica que as seis horas semanais de trabalho em Plenário serão mantidas, sendo que as duas horas da quarta-feira acrescentadas nos dias de segunda e terça-feira. Segundo Maildson, essa adequação no Regimento Interno ocorreu em conformidade com todos os 11 vereadores para melhorar o diálogo do Poder Legislativo com o povo de Parintins.

Para o Vice-presidente Beto Farias (PTN), a proposta tem a finalidade de aproximar ainda mais a Câmara de Vereadores com os representantes de bairros, de comunidades rurais e demais cidadãos parintinenses. Ele frisou o aumento na carga horária de trabalho dos parlamentares e a importância de não prejudicar os assuntos de interesse social que são tratados nas sessões ordinárias, pois eram substituídos devido à realização de sessões solenes ou audiências nestes dias.

A Primeira-secretária da Mesa Diretora Vanessa Gonçalves (PROS) ressaltou a relevância da medida adotada. “Essa mudança vai contribuir muito para organização de nossos trabalhos. Quando precisávamos nos reunir nas Comissões da Câmara, por exemplo, tínhamos o impasse de horários para esse agendamento com os vereadores. Agora poderemos discutir com tranquilidade os temas de interesse da sociedade parintinense, a construção de projetos e verificação de relatórios”, pontuou a parlamentar.

O vereador Afonso Caburi (PTB), Segundo-secretário, lembrou que a Câmara Municipal de Parintins era a única Casa Legislativa do interior do Estado do Amazonas a realizar três sessões por semana, como a Câmara Municipal de Manaus e Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM). “A partir de agora todos os vereadores farão rodízios nos períodos em acordo para dialogar com as classes sociais e segmentos de trabalhadores, o que identificamos não ser possível nas legislaturas passadas. Agora as comissões permanentes terão mais tempo para estudar os assuntos submetidos aos seus exames, manifestar sobre eles a sua opinião e preparar por iniciativa própria ou indicação do Plenário, Projetos de Leis referentes às suas especialidades”, frisou.

Essa proposta altera o Capítulo XV, Artigo 78, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parintins que dispõe sobre as sessões em geral. A redação modificada propunha que: “A Câmara Municipal de Parintins reunir-se-á em sessão plenária 03 (três) vezes por semana, precisamente as segundas, terças e quartas-feiras, a partir das 10h00min (dez horas) não excedendo os trabalhos a 02 (duas) horas, sendo a primeira hora destinada aos trabalhos do Grande Expediente e a segunda hora destinada aos trabalhos do Pequeno Expediente”.

Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

