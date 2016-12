Legislativo Parintinense inicia credenciamento para posse de vereadores

O Poder Legislativo Parintinense informa aos profissionais de imprensa do município de Parintins o início do processo de credenciamento para a posse dos vereadores da 17ª Legislatura. O credenciamento segue até o dia 28 de dezembro, quarta-feira, no horário de 08 às 12h00min no prédio da Câmara Municipal de Parintins.

Segundo a Chefia de Gabinete do Legislativo, será credenciado um profissional por veículo, a ser decidido por sua própria diretoria. Vale ressaltar a importância dos profissionais de imprensa estarem devidamente trajados para adentrar ao Plenário da Câmara e demais dependências da CMP.

A posse das vereadoras Vanessa Gonçalves e Maria Alencar e dos vereadores Marcos da Luz, Cabo Linhares, Tião Teixeira, Afonso Caburi, Bertoldo Pontes, Mateus Assayag, Maildson Fonseca, Telo Pinto e Beto Farias será no dia 1º de janeiro de 2017, as 16h00min na Câmara Municipal de Parintins. A população parintinense é convidada especial para acompanhar a solenidade.

Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Comentários

comentários