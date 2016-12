LDO e LOA são discutidas e votadas na Câmara Municipal de Parintins

A LDO foi aprovada em 1ª votação durante sessão ordinária na terça-feira, 13. Quanto à LOA, foi aprovada em 1ª, 2ª e 3ª votação pelos vereadores do Poder Legislativo Parintinense nesta quarta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Parintins discutiram e votaram nos dias 13 e 14 de dezembro, em sessões ordinária e extraordinária, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) com o propósito de adequar anualmente as prioridades do município e o organizar financeiramente nos próximos quatro anos. Ao comando do Presidente da Câmara Everaldo Batista (PROS), os parlamentares apresentaram emendas com a finalidade de expor os anseios da população parintinense, identificados por meio de reuniões coletivas.

Na 1ª e 2ª discussão da LDO, o vereador Nelson Campos (PRTB) apresentou emenda que dispõe sobre a inclusão das seguintes metas:

Construção das escolas das comunidades do Máximo; do Araçatuba; Boa Esperança na Gleba de Vila Amazônia e do Brasil Roça;

Instalação de rede de distribuição de água na área de expansão do Distrito Agro Industrial de Parintins e perfuração de poço artesiano na comunidade Brasil Roça, Zé Mirí e Parananema;

Construção de uma UBS na comunidade do Macurany;

Construção de área de lazer no bairro Castanheira;

Recuperação da Praça Digital e do Complexo Desportivo Benedito Azêdo;

Construção de uma Escola de Ensino Fundamental no bairro União.

Lei Orçamentária Anual

Em relação às emendas apresentadas pelos parlamentares direcionadas a LOA, o vereador Maildson Fonseca (PSDB) solicitou a alteração do Art. 7º, alínea C, da Lei Orçamentária para o ano de 2017 de Parintins. Com isso, a redação fica descrita do seguinte modo: “decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017, até o limite de 50% (cinquenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no Art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal”. Isto é, a próxima administração municipal terá remanejamento de 50% do orçamento anual.

O vereador Cabo Ernesto apresentou emenda para a redução das despesas da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e acréscimo na manutenção do Conselho Municipal da Cidade, para disponibilização de material de consumo, passagens e despesa com locomoção e outros serviços de terceiros. “A maioria dos conselhos precisam desenvolver seus trabalhos e o Conselho Municipal da Cidade é um dos mais importantes para o município, pois cuida dos projetos voltados para a cidade. O valor fixado será de R$ 56.900,40”, frisou.

O vereador Rildo Maia apresentou emenda que destina o montante de 50 mil reais para a realização dos Jogos Escolares do Município de Parintins. “Esse evento acontece anualmente e em 2016 não contou com o apoio do Governo do Estado nem da Prefeitura de Parintins. Então, é importante evidenciar e valorizar esse evento, apesar de termos colocado no orçamento do ano de 2015 para 2016 o valor de 30 mil reais para ajuda de custo aos jogos. Mesmo assim existe a ausência desse auxílio para o funcionamento deste evento. Eu vou incluir uma única emenda no orçamento, poderia incluir mais, porém vou deixar para o próximo governante fazer os seus projetos e obras em Parintins. Esse patrocínio e ajuda do município é para o êxito da realização dos Jogos Escolares de Parintins, através da Secretaria Municipal de Educação, nos recursos destinados ao incentivo ao esporte e a realização de eventos desportivos. Vale ressaltar que esse valor é simbólico diante da importância que tem os Jogos Escolares para o município de Parintins”, destacou Maia.

A LDO foi aprovada em 1ª votação durante sessão ordinária na terça-feira, 13. Quanto à LOA, foi aprovada em 1ª, 2ª e 3ª votação pelos vereadores do Poder Legislativo Parintinense nesta quarta-feira, 14 de dezembro. O orçamento de 2017 está avaliado em 167 milhões de reais.

Vereadores enaltecem atuação parlamentar em última sessão na Câmara de Parintins

Após 20 anos de mandato na Câmara Municipal de Parintins, o vereador Rai Cardoso (PMDB) despediu-se do parlamento na sessão desta quarta-feira, 14 de dezembro

Após 20 anos de mandato na Câmara Municipal de Parintins, o vereador Rai Cardoso (PMDB) despediu-se do parlamento na sessão desta quarta-feira, 14 de dezembro. Ele agradeceu a Deus a oportunidade de legislar e defender os interesses coletivos da população parintinense. Agradeceu a sua família, aos demais parlamentares, aos funcionários da CMP, aos amigos e eleitores o apoio durante cinco mandatos. Emocionado, o vereador Cabeça destacou atuar com responsabilidade e compromisso em busca de dias melhores para Parintins.

O vereador Gelson Moraes (PSD) ressaltou trabalhar com zelo e dedicação em nome dos cidadãos parintinenses. Agradeceu a sua família e amigos pelo incentivo diário para atuar em defesa do cumprimento dos direitos das classes trabalhadoras.

O vereador Rildo Maia (PMDB) frisou que essa última sessão ordinária foi marcada pela saudade e despedida. “Que possamos ver nos próximos anos Parintins vivendo dias especiais e bons. Mas temos a certeza que, apesar dos erros, também fizemos a coisa certa e contribuímos com o desenvolvimento dessa terra. Agradeço a minha família, os meus amigos, os funcionários desta Casa e os colegas vereadores por me ajudarem durante esses quatro anos de mandato. Sou dessa terra, amo essa terra e vou sempre estar aqui”, afirmou.

A vereadora Karine Brito (PHS) afirmou que esse momento é de gratidão e agradecimento. “Deus me deu a oportunidade de estar aqui e sou grata por isso. O sentimento de saudade e gratidão está em mim. Por isso, agradeço a Deus, ao povo, aos colegas vereadores, aos funcionários desta Casa Legislativa e aos meus amigos por tudo. Quero dizer que o meu mandato foi dedicado, principalmente, a sair em defesa do cumprimento dos direitos das mulheres de Parintins. Sempre serei grata a Parintins e ao povo que me acolheu”, frisou.

O vereador Juliano Santana (PDT) enfatizou sair do parlamento municipal com o sentimento do dever cumprido em respeito aos parintinenses. “Meu sentimento de agradecimento a Deus, minha família, aos colegas vereadores, aos servidores desta Casa e ao povo de Parintins. Estarei sempre presente neste parlamento para acompanhar de perto os trabalhos em defesa do povo”, disse.

O vereador Ernesto de Jesus (PEN) afirmou que atuar no Legislativo é uma missão difícil e árdua, mas gratificante. “O povo precisa ter seus representantes nesse processo democrático. Que Deus abençoe a todos”, falou.

O vereador Mateus Assayag (PR) evidenciou a importância da atuação de todos os vereadores desta Legislatura. “Atuamos muito, principalmente na zona rural do município. Fomos incansáveis. Por isso, a justiça deve ser dada aos colegas que estão aqui e que não voltarão no próximo ano, pois essa foi a Câmara que mais trabalhou pelo interior em Parintins”, registrou.

O vereador Nelson Campos (PRTB) agradeceu a Deus e ao povo parintinense a oportunidade de legislar e trabalhar na Câmara de Parintins. “Agradeço aos servidores da Câmara pelo carinho e que os colegas que vão entrar nesta Casa na próxima Legislatura possam continuar o trabalho que começamos”, disse.

O Presidente da Câmara Everaldo Batista (PROS) agradeceu aos vereadores parintinenses e aos funcionários da CMP o apoio e respeito mútuo nesta Legislatura. “Que Deus abençoe grandemente a todos”, ressaltou.

O vereador Maildson Fonseca (PSDB) agradeceu a atuação dos vereadores que deixarão o parlamento municipal a partir do dia 31 de dezembro. Nominalmente, Fonseca registrou o empenho, responsabilidade e dedicação dos parlamentares em defesa do cumprimento dos direitos dos cidadãos parintinenses.

A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) agradeceu o empenho, dedicação e responsabilidade da vereadora Karine Brito e dos vereadores Gelson Moraes, Rildo Maia, Rai Cardoso, Nelson Campos, Juliano Petro Velho, Cabo Ernesto e Everaldo Batista, com o povo parintinense. Em nome da nossa população, desejou-lhes sorte em seus projetos futuros e pediu para que Deus os abençoe em suas novas caminhadas diárias. Assim como desejou boas vindas e um excelente trabalho na próxima Legislatura aos novos vereadores.

Texto e fotos: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Comentários

comentários