Lula faz pronunciamento após denúncia do MPF: “Provem corrupção minha que irei a pé ser preso”



A defesa do ex-presidente Lula afirmou nesta quinta-feira (15) que entrará com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) contra os procuradores da Operação Lava Jato. De acordo com os advogados, a representação acusa os procuradores de “graves desvios funcionais” na apresentação da denúncia contra o ex-presidente, na quarta-feira.

O advogado Cristiano Zanin afirmou que houve “graves desvios funcionais na conduta de procuradores da República que fizeram, com recursos públicos, afirmações sobres assuntos que não eram da atribuição deles, apenas para enxovalhar a honra e a reputação do Lula e dona Marisa”.

Zanin destacou que “nenhum membro do MP pode manifestar opiniões antes de concluída a investigação”. O advogado afirmou ainda que os procuradores “cometeram grave desvio funcional ao falar de outros assuntos que não fossem a denúncia” em si contra Lula.

Zanin reafirmou que a coletiva dos procuradores não passava de um “espetáculo indevido” feito com o “único intuito de enxovalhar o ex-presidente e sua família”.

JB/RJ