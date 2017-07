Lancha com passageiros vinda de Parintins naufraga em rio próximo de Barreirinha

Uma embarcação de pequeno porte, tipo lancha, vinda do município de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, naufragou no final da tarde de ontem, segunda-feira (3), no Paraná do Ramos, já nas proximidades do município de Barreirinha, a 331 quilômetros da capital. Ninguém ficou ferido.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa Marinha do Brasil. Segundo o órgão, o acidente não ocasionou vítimas fatais e todos os passageiros foram socorridos por duas embarcações que passavam no local. Depois, eles foram levados a Barreirinha. A Marinha não confirmou superlotação da embarcação.

O órgão tomou conhecimento do naufrágio na manhã de hoje, após uma denúncia chegar à agência fluvial de Parintins. Uma equipe de inspeção naval da Marinha também foi enviada ao local para apurar informações e prestar apoio. Um inquérito deve ser instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do ocorrido.

acritica.com Manaus (AM)

Foto: Arquivo A Crítica/Ilustração

Comentários

comentários