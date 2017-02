Lançamento oficial do Carnailha 2017 de Parintins

Durante o lançamento, Tony Medeiros fez uma mostra da programação do Carnailha e Carnaboi.

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, realizou na manhã desta quarta-feira (22) o lançamento do Carnailha 2017. O encontro aconteceu no Centro de Atendimento ao Turista (Cat) e contou com a presença do prefeito em exercício Tony Medeiros, vereadores, secretários, imprensa parintinense e convidados.

Durante o lançamento, Tony Medeiros fez uma mostra da programação do Carnailha e Carnaboi, além de toda estrutura da festa. Medeiros ressaltou que o objetivo é trazer o município à normalidade. “Reitero o compromisso do prefeito Bi Garcia em colocar Parintins onde ela merece. Vamos fazer essa experiência e esperamos que dê certo. Só os carnavais diferenciados conseguem ganhar espaço. Por isso o Carnaboi vem para Parintins que é o seu lugar de origem”, disse.

Foram apresentados, à imprensa, a Rainha Yana Barros, o Rei Momo Felipe Souza e a Rainha dos Irreverentes Priscila Mollinari, além da exibição do vídeo oficial do Carnailha que será veiculado nas redes sociais e TV.

Em seguida, o secretário de Comunicação, Gil Gonçalves, anunciou o credenciamento para imprensa e falou sobre o prazo de entrega, que se estende até às 12h de quinta-feira.

O subsecretário de Cultura, Chico Cardoso, apresentou o formato que o Bumbódromo ganhará para os três dias de festa e afirmou que Parintins é a única cidade a fazer um evento em um circuito ferradura.

Para o coordenador de Cultura, Karu Carvalho, o Carnaboi é um dos atrativos implantados no Carnailha e de acordo com ele toda a estrutura de camarotes, mesas, estacionamento, segurança, entre outros, está definida para dar conforto e segurança aos parintinenses.

A coordenadora de Turismo, Karla Viana, apresentou o preço dos camarotes e mesas. Os interessados em adquirir devem comparecer ao Cat- Parintins.

O presidente da Associação Carnavalesca de Parintins (Ascap) Neto Menezes, destacou a parceria da Prefeitura com os blocos. “Temos que abraçar o Carnailha. Todo parintinense é criativo e capaz de fazer uma belíssima festa e a Ascap só tem a ganhar. Todos estão de parabéns, pois quem ganha com isso é o município”, disse Neto.

SEGUE A PROGRAMAÇÃO:

DIA 26 (DOMINGO) INÍCIO ÀS 18 HORAS

CERIMÔNIA DE ABERTURA ENTREGA DA CHAVE DA CIDADE PARA O REI MOMO E RAINHA DO CARNAVAL

BLOCO DOS IDOSOS

BLOCO DOS IRREVERENTES

OS BELEZURAS

AS TIAZINHAS

AMOR E CANA

CHITARA DA CHAPADA

OS PIRATAS

PANTERA COR DE ROSA

LAGARTO SALGADO

INVASÃO NA FOLIA

DIA 27 (SEGUNDA-FEIRA) INÍCIO ÀS 18 HORAS

CARNABOI: INÍCIO ÀS 18 HORAS

SEBASTIÃO JUNIOR

DAVID ASSAYAG

ISRAEL PAULAIN

JUNIOR PAULAIN

TONY MEDEIROS

CANTO DA MATA

CALINHOS DO BOI

EDMUNDO ORAN

DIA 28 (TERÇA-FEIRA) INÍCIO ÀS 18 HORAS

BLOCOS ESPECIAIS

CRUZ DE MALTA

OS METRALHAS

FAX

POLARES

IMPÉRIO DOS PALMARES

BAD BOY

RUBRO NEGRO

UNIDOS DO ITAÚNA

