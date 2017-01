Karu Carvalho é o novo Coordenador de Cultura de Parintins

O artista Karu Carvalho(E) foi nomeado pelo prefeito Bi Garcia como coordenador de Cultura, substituindo o teatrólogo Chico Cardoso, que assume a subsecretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

Karu Carvalho é graduado em Artes Visuais, foi secretário de Cultura por um ano, subsecretário por dois anos, atuou 28 anos no Boi Caprichoso e participou como artista nas escolas de samba do Rio de Janeiro, Portela, Beija-flor e Viradouro.

“Vamos contribuir mais uma vez com nossa experiência, apoiar as iniciativas e valorizar a cultura parintinense”, disse o artista que agradeceu a confiança do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros.

Coordenadoria de Comunicação da PMP

