A vereadora Karine Brito (PHS) destacou dialogar neste final de semana com as famílias da comunidade do Maranhão. A parlamentar lembrou apresentar inúmeras reivindicações desses moradores ao Poder Executivo, mas não recebeu nenhuma resposta. Karine Brito frisou que 2016 será um ano de renovação.

/// O vereador Gelson Moraes (PSD) reclamou da demora na abertura das contas partidárias em Parintins no Banco do Brasil. Segundo Gelson, as reclamações dos candidatos a vereador são constantes, daí a importância do Ministério Público verificar essa situação. Moraes também destacou visitar neste final de semana as comunidades rurais Saracura e Ilha das Onças para dialogar com os comunitários.

/// O vereador Rildo Maia (PMDB) pediu da Mesa Diretora celeridade nas votações dos vetos do Poder Executivo aos Projetos de Lei dos vereadores da Câmara Municipal de Parintins. De acordo com Rildo, os parlamentares precisam derrubar os vetos do Executivo para que as proposituras elaboradas por eles possam beneficiar a população parintinense.

/// O vereador Rai Cardoso (PMDB) registrou a passagem do Dia do Folclore ao lembrar o abandono do Festival Folclórico de Parintins por parte do Governo do Estado do Amazonas. Segundo Cabeça, o Festival de Parintins é o maior espetáculo a céu aberto do Norte do Brasil, porém em 2016 não recebeu ajuda nenhuma do Governador José Melo (PROS), prejudicando o evento.

/// O vereador Maildson Fonseca (PSDB) repudiou o ato do Poder Executivo em demitir todos os gestores e técnicos administrativos das escolas da rede municipal de ensino. Maildson indagou como vão funcionar as atividades educacionais em Parintins, já que não há funcionários para atuar. O parlamentar afirmou ser inadmissível essa situação, pois prejudica as famílias parintinenses da zona urbana e rural.

/// O vereador Juliano Santana (PDT) criticou a instabilidade administrativa da Prefeitura Municipal de Parintins. Para Petro Velho, o Legislativo Parintinense não pode se omitir e agir imediatamente para intervir nos atos do Executivo, afastando o Prefeito e o Vice-prefeito de Parintins.

/// O Presidente da Câmara Everaldo Batista (PROS) defendeu os interesses e as demandas coletivas das comunidades rurais do município de Parintins. Segundo Everaldo, as dificuldades enfrentadas pelas famílias do interior são muitas, as quais precisam ser minimizadas pela administração municipal. Everaldo Batista destacou dialogar constantemente com as famílias da zona rural para apresentar na Tribuna da Câmara os anseios e as reivindicações destes moradores.

Mayara Carneiro/CMP