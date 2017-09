Juliana Paes vai ser coroada com vestido de cristais

Atriz é a nova rainha de bateria da Grande Rio (Divulgação)

Juliana Paes, a Bibi de ‘A Força do Querer’, vai ser coroada rainha de bateria da Grande Rio. A quadra está em polvorosa por conta da chegada da atriz. Para a ocasião, Juliana vai usar um vestido curto, composto por 20 mil cristais vermelhos, feito pela estilista Michelle X. Ju deve chegar à quadra da escola, em Caxias, por volta da meia-noite acompanhada do marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, familiares e amigos. Os componentes da bateria da agremiação vão usar camisas com o rosto de Juliana. Na ocasião, também acontece a escolha do samba-enredo para o Carnaval 2018. A tricolor de Caxias vai levar o centenário de Chacrinha para a Sapucaí.

