Juiz que errou ao marcar pênalti para o Vasco contra o Flamengo será afastado

Luiz Antônio Silva Santos, o Ìndio, foi peitado por Luís Fabiano | Michel Filho

O juiz Luiz Antônio Silva dos Santos, o Índio, será afastado. Logo após o jogo, o Grupo de Gerenciamento de Problemas (GGP) da Federação de Futebol do Rio (Ferj) decidiu pela retirada dele e do assistente Daniel do Espírito Santo do quadro de árbitros, até nova ordem.

O juiz validou gol ilegal do Vasco no empate em 2 a 2 com o Flamengo. Dentro da área, Renê cortou com o corpo, mas o juiz marcou toque de mão equivocadamente. Nenê bateu e empatou, aos 49 do segundo tempo.

POR GIAN AMATO/OGLOBO-RJ

