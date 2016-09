A apreensão de veículos e equipamentos utilizados nas campanhas volantes de candidatos às eleições de outubro tem sido frequente desde a semana passada, quando o Juiz Fábio Cesar Olintho decidiu comandar pessoalmente as operações de fiscalização às denúncias recebidas no Cartório Eleitoral de Parintins. Na tarde desta segunda-feira, 12, Olintho esteve em áreas de incidências das infrações eleitorais e mandou recolher pelo menos cinco veículos, próximo a Praça da Liberdade.

Ele se fez acompanhar de uma equipe do Tribunal Regional Eleitoral, com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar. O juiz informa que as infrações ocorrem, principalmente, em áreas próximas a órgãos públicos. “Estamos apreendendo alguns veículos que estão com propaganda irregular. Triciclos, carros, bicicletas, motos com som ligado com propaganda eleitoral a menos de 200 metros de órgãos públicos”, justifica.

Ele explica que “a lei não quer que você diminua o som perto desses órgãos públicos, a lei quer que não haja som. Não importa o dia, a hora, ou o órgão público. Passou, e se nós estivermos fiscalizando vai ser apreendido”.

Outras infrações

Fábio Cesar comentou que uma equipe de fiscalização do TRE estã orientando a população com relação a bandeiras e adesivos. “Tem o tamanho do adesivo. Não pode fixar bandeira em casa, a equipe de fiscalização tá orientando e fazendo a retirada. Pela lei, as bandeiras tem que está em movimento, ou por alguma pessoa ou por um carro, em movimento. Não pode por bandeiras em árvore ou como se fosse cartaz”.

Fábio disse “em reunião com as coligações, há duas semanas, dissemos que tinha gente descumprindo e que nós íamos apreender. Infelismente as pessoas estão sendo mal orientadas ou não estão recebendo orientação”, manifestou.

Multa

Olintho afirmou que “a apreensão desse tipo de conduta pode dar uma multa de até R$ 8 Mil e se houver alguma agravante, a multa pode ser maior. Se ficar comprovado que o candidato sabia dessas irregularidades, ele também será penalizado”.

Limite

O Juiz informa que “80 decibéis a 7 metros do carro. Nós temos um equipamento que é o decibelímetro e estamos com ele na fiscalização. Então temos como medir o volume. Se não obedecerem à recomendação serão apreendidos, dane-se de quem seja”.

Cesar pede as pessoas que trabalham com os partidos que vejam isso. “Por favor, não liguem o som. Eu queria muito estar perto de todos os órgãos públicos e apreender todo mundo, mas isso não vai impedir de pegar quem tem que pegar”, adverte.

Kedson Silva/JI