Abandonada pelo poder público Municipal há mais de três anos, a Quadra de Esportes do Complexo Benedito Azedo, no Bairro de Nazaré passou por melhorias no piso por todo o dia de hoje, sexta-feira (16).

O puxirum de melhorias foi realizado por crianças e jovens do próprio bairro com o objetivo de retomar a prática esportiva no local. “Reunimos os amigos aqui mesmo do Bairro, conseguimos tintas e outros materiais e nós mesmos estamos realizando os trabalhos, porque precisamos dela para jogar bola. É muito triste ver essa praça se acabando e não poder fazer nada”, disse o jovem Francisco Batista, morador do Bairro de Nazaré.

Melhorias no piso, limpeza e pintura foram alguns dos trabalhos realizados na quadra. “Conseguimos rede e bola, agora estamos fazendo as melhorias e hoje mesmo já retornaremos a jogar futebol aqui na quadra”, destacou o esportista Kemerson Souza.

Kemerson frisa que “vários candidatos vieram aqui tirar foto e nós não deixamos. Estamos fazendo esse trabalho porque gostamos de jogar futebol. Não queremos ajuda de políticos, queremos ajuda de pessoas que incentivam o esporte como meio de tirar crianças e jovens das ruas por muitas vezes não ter onde se praticar um esporte. Temos uma quadra aqui e não vamos permitir que ela se acabe”, finalizou.

Kedson Silva/JI