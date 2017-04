Jovens juram Bandeira Nacional e recebem CDI no Dia do Exército em Parintins

Uma solenidade militar em homenagem ao Dia do Exército Brasileiro que completa 369 anos foi realizada na manhã de quarta-feira, 19, pela Delegacia de Serviço Militar da cidade, ao comando do delegado do órgão, Tenente Nilton Puentes.

No evento militar, que aconteceu no ginásio de esportes Elias Assayag, cerca de 130 jovens parintinenses realizaram a cerimônia do Juramento à Bandeira Nacional e receberam seu Certificado de Dispensa de Incorporação, CDI. De acordo com Nilton Puentes,”escolhemos essa data para entregar o documento, porque o Dia do Exército, celebrado 19 de abril, em memória da Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, no Estado de Pernambuco, onde neste episódio, um grupo de brasileiros de diferentes etnias, mas com o mesmo sentido patriótico, se reuniu pela primeira vez para combater a dominação holandesa, sendo essa uma importante data”.

Ele informa que “nesse ano, cerca de 100 jovens já receberam os CDIs. Essa é a terceira chamada que a Delegacia Militar está realizando”. O evento contou com a presença de convidados, autoridades públicas e militares, além dos familiares de dezenas de jovens dispensados do serviço militar do ano de 1999.

Puentes afirma que “o juramento à bandeira hoje, é para mostrar aos jovens que eles, a partir desta data, fazem parte da reserva ativa das Forças Armadas e do Exército Brasileiro. Se o nosso Município, Estado ou País necessitar deles, em suas mentes estará o que nossos antepassados fizeram: se uniram e defenderam nossa Pátria”.

Kedson Silva/JI

