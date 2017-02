Jovens farão juramento à Bandeira Nacional e receberão CDI em Parintins

Quase 300 jovens alistados na Delegacia Militar de Parintins, nos anos de 2016 e 2017, participarão do juramento à Bandeira Nacional e recebem os Certificados de Dispensa de Incorporação, CDI. A cerimônia de dispensa acontece as 7h, nesta sexta-feira, 24, no Ginásio de Esportes Elias Assayag.

Uma programação especial está sendo organizada pelos funcionários da Delegacia Militar, ao comando do tenente Nilton Puentes (foto). “Cerca de 50 jovens que se alistaram em 2016 e 238 de 2017, dispensados da obrigatoriedade do Serviço Militar, estão sendo convocados para fazer o juramento a Bandeira Nacional e receber o documento fornecido pelo Exército Brasileiro, CDI”, informou o tenente.

Nilton Puentes explica que “os jovens convocados que não comparecerem ao juramento que faz parte do rito da cerimônia de dispensa, o Exército concede um prazo de 90 dias para que o documento seja retirado, do contrário, será cancelado e ele (jovem) terá que solicitar uma segunda via do documento e ainda pagar uma multa”.

Sobre a importância do documento, Puentes destaca que “esse é um documento obrigatório ter. Quando o cidadão começar a trabalhar, tirar passaporte, fazer inscrição em faculdade, processo seletivo, concurso público, por exemplo, vai precisar ter em mãos esse documento”.

Segundo ele, todas pessoas de 2016, que ainda não retiraram seu documento, podem participar da cerimônia e receber o seu CDI.

Nilton enaltece que “participarão dessa cerimonia jovens de cidades vizinhas e até do Estado do Pará que se alistaram aqui em Parintins”.



Kedson Silva/JI

Comentários

comentários