Jovem morre no lugar do irmão no Santa Rita

Uma facada na costa que atingiu o pulmão, desferida por Jonas Lima dos Reis, 18, levou a óbito na tarde desta segunda-feira, 16, o jovem Cesar Albuquerque Yoshii, 24, conhecido “Cesinha”, morador da Rua Joaquim de Freitas Vieira, Bairro Santa Rita de Cássia. Segundo versão de populares, Cesar Yoshii foi assassinado no lugar de um irmão, padrasto da namorada de um irmão de Jonas Lima, principal acusado pelo homicídio. O crime aconteceu nas proximidades do Centro de Saúde Paulo Pereira, localizado na Rua Antônio Cesar de Carvalho, Bairro Santa Rita.

De acordo com testemunhas que não quis se identificar, “o Cesar estava passando aqui pela Rua quando um jovem conhecido como ‘Jonas’ se aproximou e puxou uma faca da cintura e o furou”. Ela contou ainda que Cesar foi levado por um amigo em uma motocicleta até o Hospital Jofre Cohen.

No hospital, as informações é que a vítima ainda chegou com vida na Unidade Hospitalar, mas não resistiu ao ferimento e morreu na sala de cirurgia.

O exame de necropsia feito pelo legista Jorge de Paula Gonçalves com apoio do técnico Benedito Pimentel apontou uma estocada na costa, ocasionando perfuração no pulmão, mas “uma hemorragia interna em virtude dessa perfuração no pulmão direito, foi a causa mortis do jovem”, informou o técnico em necropsia, Benedito Pimentel.

Há mais de um ano Cesar morava no Japão e veio a Parintins para passar o Natal com a família, mas um acidente de trânsito adiou a sua volta ao Oriente. Já recuperado do acidente, o jovem estava com viagem marcada para a próxima semana.

Suposta Causa

Amigos da vítima disseram à reportagem que já existia uma rixa entre as duas famílias em virtude do irmão do Jonas, namorar a enteada do irmão do Cesar, mas o romance nunca foi aceito pelo padrasto e isso vinha gerando conflitos entre eles. “Nessa morte, o alvo de Jonas não era o Cesar, mas o irmão dele, padastro da namorada do irmão do homicida. O ‘Cesinha’ morreu de graca”, relatou um amigo da vítima.

Outra versão dada por amigos da vítima, e que Cesar não conhecia o Jonas e que Ele tinha morrido de graça. “Jonas já havia dito que iria matar o primeiro que ele encontrasse na frente, mas jamais imaginaríamos que ele (Jonas) fosse furar o Cesar. O Cesar ia passando e

Jonas se aproximou, e o esfaqueou na costa”.

O irmão de Cesar, Stallone Yoshii e um amigo se armaram para encontrar Jonas e fazer justiça com as próprias mãos, mas foram pegos pela Polícia Militar e apresentados na Delegacia em poder de uma faca e um terçado”.

