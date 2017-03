Jovem do município de Nova Olinda do Norte é eleita Miss Amazonas Mundo 2017

Jainy Lemos, de 21 anos, disputará a etapa nacional do concurso no mês de agosto, em Angra dos Reis (RJ)

Jainy Lemos saiu do município de Nova Olinda do Norte, ainda na adolescência, para buscar um sonho que agora começa a tomar forma. A jovem de 21 anos acaba de ser eleita a Miss Amazonas Mundo 2017, e recebeu como missão representar o Estado na etapa nacional do concurso, que ocorrerá em Angra dos Reis (RJ), no mês de agosto.

Com passagem por outros concursos de beleza do interior, Jainy já era veterana do Miss Amazonas Mundo – no ano passado ela também concorreu à coroa, mas acabou em segundo lugar. “Eu não desisti. voltei novamente e me preparei melhor, porque o importante é não desistir das coisas que a gente quer na vida”, comenta.

Para isso, a Miss diz que sempre contou com o apoio da família. “Desde os dez anos de idade eu queria estar nesse mundo da beleza e da moda. Não tem quem faça eu desistir disso”. Agora, Jainy está na expectativa pela maratona de preparação para o concurso nacional, o que envolve aulas de oratória, etiqueta, passarela e sessões de estética: “Quero me dedicar bastante. Acredito no meu potencial de representar a beleza do meu Estado lá fora e trazer essa coroa para o Amazonas”.

Destaque

Coordenador do Miss Amazonas Mundo desde 2013, Miro Sampaio explica que a escolha deste ano aconteceu por meio de um casting realizado no último sábado, no Hotel Intercity Premium. “Foram 28 jovens inscritas e dez selecionadas para uma etapa presencial de avaliações com os jurados, que levaram em conta as qualidades de cada uma durante desfiles de traje casual e banho, entrevista e sessão de fotos”.

Segundo ele, a proposta de um concurso desse tipo é avaliar a beleza de forma integral e não apenas física. A especificidade da escolha por meio de casting é que todo o processo é feito num único dia, enquanto nos concursos de grande porte as candidatas chegam a passar até 15 dias sendo avaliadas e postas à prova.

“A Jainy tem o que consideramos as medidas perfeitas para uma miss: 1.75 m de altura, 54kg, 90 cm de busto, 60 cm de cintura e 90 cm de quadril. Mas, além disso, ela acabou se destacando por estar mais segura e preparada, mostrando tranquilidade na frente dos jurados”, acrescenta Sampaio.

Para o coordenador, a edição deste ano já é um marco na trajetória do Miss Amazonas Mundo. Isso porque, das dez finalistas, nove eram representantes de municípios do interior: Misses Coari, Codajás, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Manicoré, Nova Olinda do Norte e Parintins.

“Um dos nossos objetivos é promover a beleza da mulher amazonense e dar oportunidade para que as meninas do interior também tenham a chance de viver essa experiência, sem concentrar tanto na capital”.

Para Jainy, o fato de ter sido coroada em 2017 também é um incentivo para aquelas que moram em outras localidades do Amazonas e também sonham em se tornar ícones da beleza. “Muitas têm o sonho, mas não têm a coragem e a perspectiva de sair das suas cidades em busca disso. Espero ser uma inspiração para elas”, finaliza.

Saiba mais

Os jurados do Miss Amazonas Mundo 2017 foram: Miro Sampaio, coordenador estadual; Tayana Maia, Miss Amazonas Mundo 2016; Raphael Galvão, organizador de eventos e diretor criativo da Semana de Moda do Amazonas; Mayra Dias, Miss Amazonas Mundo 2015 e Miss Brasil Hispano Americana 2016.

Miss Amazonas Mundo 2017

TOP 5

1ª Jainy Lemos, Miss Nova Olinda do Norte

2ª Yasmin Merklein, Miss Humaitá

3ª Amanda Chaves, Miss Parintins

4ª Evenin Brenda, Miss Manacapuru

5ª Vitória Raitz, Miss Maués

Prêmios especiais

Miss Popularidade: Victoria Andrade, Miss Manaus

Miss Fotogenia Estúdio NC: Yasmin Merklein, Miss Humaitá

Rosiel Mendonça/ACritica/Manaus (AM)

