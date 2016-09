Depois de passar dois meses preso como principal suspeito na Delegacia de Polícia, o jovem Darlisson Rodrigues Brasil, 18, em um novo depoimento confessou ter matado a cacetadas, o aposentado Manoel Onésimo Farias, 74, após um roubo, na comunidade Vila Amazônia. Na época Darlisson e mais um parceiro foram presos suspeitos do crime. Em depoimento o jovem teve várias contradições quanto à participação do ‘colega’ no crime. Sendo o colega liberado e Darlisson ficou preso desde o dia 26 de junho como o principal suspeito do crime.

Em entrevista, Darlisson disse que “eu e meu colega estávamos bebendo álcool misturado com quisuque, quando conversamos para a gente assaltar o idoso. A primeira cacetada quem deu fui eu, agora o resto foi o ‘cabeludo’. Eu fiquei com R$ 50,00 e um perfume do idoso, o restante não foi eu quem roubei”.

Darlisson contou detalhes do latrocínio praticado por ele. Disse que após receber a cacetada o idoso desmaiou. “Quando ele estava caído no chão, arrastamos o corpo dele para o terreiro e fomos embora pela estrada. Estou arrependido, agi desta forma porque estava embriagado”, relatou.

De acordo com informações da Polícia Civil, “no dia seguinte após o crime, Policiais Militares que atuam em Vila Amazônia descobriram que algumas pessoas haviam passado em direção à casa do idoso (vítima) e uma dessas pessoas foi o Darlisson. Eles foram atrás e chegaram na residência do acusado e ele não estava na casa”.

“Darlisson chegou na residência por volta das 5h, depois do crime, e foram vistos nele alguns vestígios do crime, como a roupa ainda ensanguentada. Pegaram o Darlisson e ele relatou que participou do crime, matando o idoso por conta do dinheiro que sabia que ele tinha. Ele sabia que o velho era aposentado e que nesse dia ele tinha dinheiro. Essa confissão já se deu na própria comunidade, e ele apontou outro acusado que estava com ele, o cara foi preso e já foi liberado porque a fundamentação do Darlisson não se sustentou. Ele sozinho ficou preso”.

Os Civis informaram que o caso ainda não foi concluído e que o inquérito continua aberto. Darlisson foi encaminhado ao presidio público na tarde de quinta-feira, 31, e está a disposição da justiça.

Kedson Silva/JI