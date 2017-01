Josué Neto lança Bi Garcia a vice-governador em 2018

Bi Garcia é prefeito de Parintins pela terceira vez (foto:Athayde Tenório)

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM), deputado Josué Neto (PSD), lançou o nome do prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), recém-empossado no cargo, como opção de candidatura a vice-governador do Amazonas para o pleito de 2018.

A possibilidade foi tratada pelo parlamentar em entrevista que concedeu ao site Repórter Parintins, na qual conjectura cenários que podem ser construídos com esse objetivo.

Um desses cenários admite Bi Garcia fora do PSDB e filiado ao Pros, do governador José Melo. Essa troca de partido leva em conta recente declaração de Melo de que, em 2018, não abrirá mão de indicar o vice da chapa majoritária, cujo principal nome é o do senador Omar Aziz (PSD).

De acordo com o site, essa hipótese não está descartada por causa da recorrência histórica, numa alusão ao fato de Omar ter sido vice de Braga e Melo, de Omar, e vieram a se tornar chefe do Executivo estadual, após passarem pela vice-governadoria.

Neto concedeu entrevista ao Repórter Parintins, no ponto culminante de uma viagem que ele e Bi Garcia fizeram a quatro municípios do médio e baixo Amazonas para visitar prefeitos em busca de apoio a Bi Garcia, que se articula para ser presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), a entidade que reúne os 61 prefeitos do interior do Estado.

A eleição para o comando da AAM, nesse sentido, seria o primeiro passo objetivo da pré-candidatura do prefeito de Parintins à sucessão de 2018, apostando a possibilidade da futura eventual chapa contar com um nome da capital e o outro, do interior do Estado.

Foto: Arquivo JI/Atayde Tenório

