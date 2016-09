A jornada de cirurgias realizada pela Prefeitura de Maués chega hoje ao segundo dia com 14 procedimentos já realizados.

Os procedimentos estão sendo feitos pelos médicos cirurgiões Dr. Roberto Flores e Dr. Luiz Ítalo Gonzales. Além de uma equipe de 10 profissionais entre técnicos e enfermeiros do hospital.

De acordo com a secretária executiva de saúde Elis Mafra, “a prefeitura tomou todo cuidado de adquirir antecipadamente todo material que fosse necessário desde as luvas de procedimentos, máscaras, esparadrapos e medicamentos. Nós nos organizamos com relação as rouparias, onde contamos no Hospital com 128 lençóis novos, e mais 172 itens entre batas, blusas privativas, calças, campo cirúrgico, enfim todo material de rouparia necessário.”

ASCOM MAUÉS