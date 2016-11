Jogos Escolares de Parintins serão realizados em dezembro

Devido a grande expectativa dos alunos, preparação para a competição, esforço dos professores de Educação Física em treinar e ainda organizar o evento esportivo, a coordenadora da Secretária de Educação do Estado (SEDUC) na, Ana Ester Paulino, anuncia para o início do mês de dezembro, a realização dos Jogos Escolares de Parintins (JEP’s).

De acordo com Ana Ester, “ano passado foi feita em dezembro e foi aprovada pelos professores”. Ela explica que “esse ano, as competições vão ocorrer de 1 a 10 de dezembro. Essa data não tem como prejudicar o calendário escolar dos alunos/atletas, porque a grande maioria já vai estar encerrando o quarto bimestre e o ano escolar. Os que ainda voltarão serão somente para a recuperação e não podemos deixar de realizar esses jogos”.

Para o treinador de handebol das equipes do São José e João Bosco, Márcio Santos, “os jogos têm a sua importância. As equipes hoje não se preparam para disputar os jogos, se preparam para serem campeãs. As portas do esporte se abriram para Parintins. Daqui saíram grandes atletas que hoje representam o Amazonas em campeonatos Nacionais e até o Brasil em disputas Internacionais”.

Segundo o treinador, “eles se preparam o ano todo, primeiro para vencer os Jogos Escolares locais, depois o Polo, depois os Jogos Escolares do Amazonas e em seguida os Jogos Brasileiros, como foi o caso da Escola São José Operário que, com orgulho, conquistou no handebol infantil masculino pela segunda vez o terceiro lugar nos Jogos Estudantis Nacionais”.

Ele comenta que existe muitos exemplos que saíram dessa competição, como Pedro Henrique, medalha de ouro no Brasileiro esse ano e ainda conseguiu vaga para o Sul-Americano. Devido aos Jogos do ano passado, os atletas da Escola São José, Rian Kaik e Cauã Barbosa se destacaram nos Jogos da Juventude e foram convidados para o acampamento da Seleção Brasileira e para jogar na equipe de Campo Verde, Estado do Mato Grosso.

O professor cita ainda a atleta Pamela Andréa Sirino que esse ano compôs a Seleção Amazonense Infantil de Handebol. “Essa é a importância da realização dos jogos, a luta pelos sonhos dos parintinenses através do esporte”, finalizou.

