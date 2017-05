Jogadoras da seleção brasileira de vôlei esbanjam carisma em Manaus

Mesmo com o atraso de quase uma hora, o público não perdeu a chance de ver de perto as atletas.

Após desembarcar na capital amazonense para a disputa de um amistoso diante da República Dominicana, as jogadoras da seleção de vôlei deram um show de simpatia durante a tarde de autógrafos nesta segunda-feira (29), no Shopping Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

O contato com o público estava previsto para as 16h50, mas mesmo com o atraso de quase uma hora, o público não perdeu a chance de ver de perto as jogadoras preferidas.

“Desde 13h eu esperei aqui e para mim é uma emoção. Porque Natalia, Carol… Meu Deus, são as melhores jogadoras. Para mim é uma honra, para Manaus também, estar recebendo essas jogadoras incríveis da Seleção Brasileira”, explicou Derik Merafigo, ainda nervoso após receber os autógrafos e carinho das atletas.

Teve também quem aproveitou para declarar todo o amor de fã. “A expectativa era enorme, nós quase não conseguimos dormir de ontem para hoje. Foi muito gratificante estar aqui para ver a seleção feminina. O meu ídolo é a Adenizia, tive a oportunidade de falar com ela e ela se emocionou com o discurso que fiz para ela. Não tem como pagar isso”, comemorou Jackson Abud, de 18 anos.

Após a ação com os fãs, as jogadora realizam um treino de preparação para a partida, que acontece nesta terça-feira (30), às 20h30 na Arena Amadeu Teixeira.

