Milhares de pessoas acompanharam o buzinaço de apoio a Chapa 2, “Caprichoso é o Amor de Todos Nós”, encabeçada pelo advogado João Vinícius Lago e pelo empresário Armando Henrique Lima, o popular “Ganso”, na noite dessa sexta-feira, 2 de Setembro. A carreata que saiu da esquina da Rua Rio Branco (turma do Canto), percorreu ruas e avenidas do Centro da cidade de Parintins (369 km de Manaus) com término no Show Club Ilha Verde onde os sócios presentes ouviram pela última vez as propostas de campanha de João Vinícius e Ganso.

Para João Vinicius, “só temos a agradecer e dizer um muito obrigado a cada família, a cada torcedor, a cada sócio, a cada parintinense que nos apoiou, nos abraçou, que nos incentivou e ajudou a se Deus quiser realizarmos essa virada histórica de uma eleição de boi na cidade”.

Ele explica que “essa carreata que terminou em festa, é uma forma de agradecer e demonstrar o nosso carinho por tudo que nos foi proporcionado ao longo desses quase dois meses”.

De acordo com Vinícius, no sábado, 3, faremos uma missa à noite, na Catedral de Nossa Senhora do Carmo. “De fato encerraremos nossa campanha da mesma forma que iniciamos, agradecendo a Deus e a Nossa Senhora do Carmo pela oportunidade que nos foi dado para estarmos todos juntos nessa caminhada”, explicou.

Em Manaus

A campanha da Chapa em Manaus encerrou na noite de quinta-feira, 01 de setembro, e aconteceu no Sítio Cincinato, situado no Bairro Eldorado. “Os sócios na Capital também entenderam nossas propostas e também acreditam na renovação e num futuro melhor para todos os brincantes, artistas, torcedores e sócios do nosso amado Boi Caprichoso”, finalizou.

Assessoria de Imprensa