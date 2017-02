Em 16 de fevereiro de 2001 circulava em Parintins a primeira edição do nosso jornal. “Nasceu do nada”, simplesmente pelo prazer de se fazer algo inovador, já que na época não havia jornal colorido e o único jornal em circulação a ser impresso numa gráfica era o jornal da Diocese, O NOVO HORIZONTE, os demais eram xerox ou rodado em mimeógrafo.

Minha “experiência” com jornal, era do tempo de “ginásio”, escola de marinheiros e faculdade, apenas informativos. Foi aqui, pelas mãos de Dulcival Campos que comecei e andar por esses caminhos, já que ele lançou um jornal e me convidou para escrever, escrevi, gostei e como o periódico dele não foi adiante e como aposentado sem nada pra fazer por aqui, resolvi com a ajuda de pessoas já experientes, lançar “meu jornal”.

Minha formação acadêmica é em História e outras matérias, jamais cursei ou quis cursar jornalismo, sendo até hoje aqui em Parintins, criticado por não ser do ramo e nunca fui convidado a dar algum depoimento sobre “meu jornal”, mas, tive a honra de ser premiado pela Associação Brasileira de Liderança de São Paulo com o título de EXCELÊNCIA E QUALIDADE BRASIL 2013, o que nos projetou no Brasil, onde podemos eu e a então colunista Soraya Cohen levar o nome de Parintins a milhares de pessoas.

Em 2005, pensando alto, fomos pioneiros e criamos o site do jornal, que hoje já ultrapassa os 13 milhões de acessos, razão pela qual recebemos o prêmio nacional antes citado.

Não vou revelar nomes aqui, pois posso esquecer alguns, mas, isso tudo devo a dezenas de pessoas que me ajudaram nesses 16 anos e, hoje todo nosso acervo desde a primeira edição, está na biblioteca da UFAM para futuras gerações.

Resumindo, só tenho a dizer neste dia 16, que 16 anos não são 16 dias, nem 16 semanas, já sou um adolescente, portanto, me respeite…kkk

Obrigado Parintins!

Carlos Frazão

Comentários

comentários