Itaúnas festejam São Sebastião

Paroquianos e devotos de São Sebastião, padroeiro do bairro Itaúna II, participaram na noite de hoje, quinta-feira, 12, do círio que marcou o início do festejo religioso que se estende até o dia 20 de janeiro naquela área da cidade.

Este ano, a festa religiosa tem o tema ‘Nossa Paróquia uma história de fé’ e o lema ‘Até aqui o senhor nos conduziu’. “A partir desses 25 anos de evangelização escolhemos o tema e o lema, pois ele mostra um período de luta desde o início da invasão com Dom Gino e depois com vários outros padres que passaram por aqui, mostrando conquistas e tristezas, por isso está festa até hoje tem características de interior”, destacou o pároco da Igreja Matriz de São Sebastião, Pe. Irineu Neubaner.

Momento de Fé

O círio que saiu com a imagem do ‘Santo Guerreiro’ da Igreja da Sagrada Família, no bairro União, percorreu diversas ruas daquela área da cidade até a igreja matriz. “Um dos momentos de fé foi marcado pelos pré-círios, feitos pelos fiéis católicos, que trouxeram das capelas pertencentes a paroquia de São Sebastião seus padroeiros. Os moradores do Bairro Itaúna I trouxeram a imagem de Santo Antônio, o Itaúna II trouxe Nossa Senhora das Graças, o Paulo Corrêa I, Nossa Senhora Aparecida e o Paulo Corrêa II conduziu a imagem de Nossa Senhora de Fátima, onde os mesmos se encontraram no círio maior de São Sebastião, tudo em homenagem aos 25 anos de evangelização da nossa paróquia”, destacou o pároco.

Objetivo

Além de fortalecer a fé no Santo Padroeiro, o Pe. Irineu Neubaner disse que a festa servirá também para terminar pelos menos a parte em alvenaria da nova igreja. “Essa igreja é um projeto muito caro, baseado na unção de sete igreja para se fazer uma. Acredito que se Deus quiser vamos pelo menos concluir a parte de alvenária, para entrarmos depois nas ferragens e no telhado”, explicou.

