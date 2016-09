Pela primeira vez em Manaus, toda a irreverência e a alegria do Boi Boiola de Parintins em apresentação única, neste sábado (24), no Almirante Hall, a partir das 21h30. A Peara Eventos garante muita grelhação de artistas maravilhosos, que já conquistaram Parintins e agora chegam para conquistar Manaus. A noite inclui apresentação dos levantadores de toadas Leonardo Castelo e Arlindo Junior, do grupo de percussão Batucando Show e grupos de dança CDC e Somos Um Show; do DJ Hernandes Toy e encerra com o Performance Show de Transformistas.

O Boi Boiola foi uma inspiração ousada de um grupo de amigos, que sempre tiveram um sonho de dançar como os itens femininos nos Bumbás do Festival Folclórico de Parintins. E em março 2004, na base da “colaboração espontânea”, o grupo fretou um barco e saiu para um fim de semana para a comunidade Zé Açu, município do Parintins. A ideia do passeio era brincar de boi de maneira irreverente. Cada um dos convidados (as) reuniu uma quantidade de material de corpo e adereços, tudo de uso pessoal para incorporar ‘a ITEM’ de seus sonhos.

A apresentação teatral seria à noite, em um clima bucólico e sensual, mas nos preparativos a euforia tomou conta de todas e a apresentação acabou acontecendo na volta do passeio, no dia seguinte, com o toldo do barco como grande palco. O mais cômico de toda a brincadeira era que o Boi Boiola estava ainda no imaginário. Nascia naquele momento o esboço artístico irreverente do Boi Boiola. A figura do boi só apareceu no segundo ano, quando emprestaram um boi e transformamos em Boi Boiola.

Até chegar na forma final do Boi Boiola, o grupo ainda usou o boizinho pequeno emprestado, que mal cabia o tripa debaixo dele, e também o Boi Estrelinha, um boi infantil da cidade, que passou por um processo de transformação. O grupo então ganhou “um boi” de presente e, após as transformações, o boi branco ganhou uma leve tonalidade rosa pelo corpo, com uma flor na testa, cílios imensos, bocão e laços no chifre totalmente gay. Hoje, o Boiola, concluiu a sua metamorfose e está totalmente rosa Pink.

Por medo de represálias, pois talvez as pessoas não soubessem entender e aceitar a liberdade de expressão do grupo, a brincadeira ficou oculta até o ano de 2007, quando a visita ilustre da eterna sinhazinha do Boi Garantido, Vanessa Goncalves e Matheus Assayag, propuseram ao grupo abrir a brincadeira para toda a população parintinense.

No início, teve o impacto, medo, dúvidas, resistência de membros do grupo, mas após várias considerações do grupo, o Boi Boiola se tornou o primeiro Boi representante da classe GLBT de Parintins. E, além dos itens oficiais dos bois de Parintins, foram inseridos itens como: a Musa Boiola, a Ama do Boy, a Morena Bela, a Cabocla Boqueteira, a Vagueyrada e as tribos Comecús e Akidauanus, que conferiram uma personalidade artística ao grupo.

Itens Oficiais

Rainha do Folclore – Paula Poliana Patrícia de Góes Dianná Nogueira de Pajura

Porta Estandarte – Alaneth Tupinambá Tapajós Brasil

Sinhazinha da Fazenda – Ana Duda Pazzuelo Gonçalves Ianuzzi Faria de Medeiros Cardoso Viana

Morena Bela – Fabinha Jackson Mandela Obama Silva e Silva

Cunhã Poranga – Suzy Sullivan Brasileiro Linhares Ferreira Cunscaralho Benoliel Esparramando o Barro Azedo

Pajerana – Dany Boi Santana Nascimento

Ama do Boy– Tunia Vlasak Medeiros de Oransseme

Apresentadora – Fran Fran Faria Paulain Neves

Temas Oficiais

2006- C… a grande maloca

2007-Besouros de fogo

2008-Preservando os cu-rumins da Amazônia

2009-Tesão

2010-Ereção

2011-A magia da masturbação

2012-Viva a tradição das veteranas populares

2013-Uma década de boiolagem

2014-Dooooor…

2015- Bibas “ATIVAS” da Amazônia.

Programação

Shows: Leonardo Castelo, Arlindo Junior, Grupo de percussão Batucando no Verão, BOI BOIOLA – Show principal, DJ Hernandes Toy, Performance show de transformistas.

Local: Almirante Hall,a partir das 21:30h

Camarotes, mesas e área vip: Leonardo Mota 98134 5150 | Rivaldo Pereira 99223 3226

Parintins24hs.com.br