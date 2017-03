Irmão de Adail Pinheiro é preso em Parintins

Agentes da Polícia Federal prenderam na manhã desta sexta-feira (10), em Parintins, no baixo Amazonas, Carlos Eduardo Amaral Pinheiro, 45 anos, irmão do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro.

Ele foi capturado no porto da cidade, depois de retornar de uma viagem a um município do estado do Pará.

O irmão do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, era foragido da Operação Vorax, desde 2015. Carlos Eduardo Amaral Pinheiro foi condenado a 41 anos e quatro meses de prisão por envolvimento em esquema de fraudes de licitações e desvio de recursos públicos da prefeitura de Coari.

Três agentes federais atuaram na prisão. Carlos foi conduzido à delegacia de Polícia em Parintins para procedimentos legais com o delegado Bruno Fraga. O condenado deve chegar à capital nesta tarde.

amazonasnoticias.com.br

