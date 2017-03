IRAPAM REALIZOU EXPOSIÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM PARINTINS

Com a intenção de expor a qualidade artística do parintinense e, ao mesmo tempo, demonstrar que a arte é um elemento transformador, difundindo e fomentando a arte, por meio de oficinas de técnicas artísticas, monitores e alunos das oficinas de pintura do Instituto Raimunda Antônia de Paula Melo, IRAPAM, realizou no final de semana em Parintins, na galeria “Parintins em Cores”, localizada na Avenida Amazonas, uma exposição de 80 obras de artes produzidas pelos alunos do Instituto em vários temas e técnicas.

As obras artísticas foram construídas ao longo das oficinas de pintura (aquarela, acrílica, óleo e publicitária), no Liceu de Artes IRAPAM, localizado na Rua Gomes de Castro, Centro da cidade. “Esperamos contribuir com o desenvolvimento artístico parintinense, trabalhando a arte de maneira mais específica ao potencial e grande habilidade de crianças, jovens e adolescentes”, destacou o artista visual e instrutor de técnicas artísticas, Evailson Inomata.

O Artista reforça que “também é de nosso interesse repassar valores aos cidadãos e buscar a conexão destes com a sociedade por meio da arte. Quanto mais cultura maior é a nossa aproximação da integração social”.

Projeto

As obras dos novos artistas da Ilha tem o apoio do projeto “Multiplicar Arte em Parintins para Combater Problemas Sociais – Valorização do Saber Popular, Integração Arte, Educação e Inclusão Social” em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, Governo do Amazonas, Ponto de Cultura, Cultura Viva, Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, Ministério da Cultura e Governo Federal.

