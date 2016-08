Em busca de uma das 11 vagas da Câmara Municipal de Parintins, o compositor e escritor Adriano Aguiar (PC do B) é mais um nome a ser avaliado pelos 64 mil eleitores parintinenses nas eleições de 2 de outubro. De acordo com Adriano Aguiar, “o incentivo aos setores Cultural e Social serão algumas das minhas lutas no Legislativo”.Adriano Aguiar comenta que durante suas visitas e reuniões, sentiu uma população insatisfeita com os atuais vereadores. “Em conversas com a população, eles prometem mudança geral na Câmara Municipal, porque estão insatisfeitos com os trabalhos feitos pelos atuais vereadores”, afirmou.Aguiar, que também é artista plástico e escritor, analisa que as novas regras da campanha eleitoral foi um ponto positivo, porque parou candidatos principalmente com relação a distribuição de dinheiro. “Em outras campanhas prevalecia quem tinha dinheiro. E agora não, voltamos ao velho tempo de fazer política. Batendo palmas de casa em casa, conversando e conquistando votos, não mais comprando como acontecia”, ressaltou.O Compositor comenta que “graças a Deus minhas propostas estão sendo bem aceitas. Não estou fazendo nenhuma grande campanha em termo financeiro, mas com a ajuda de amigos estamos nessa luta a uma vaga na Câmara Municipal dentro das nossas condições”.Ele acredita que essa campanha vai ser de quem fazer corpo a corpo em busca de voto. “Eu estou fazendo a minha parte, indo de casa em casa levando minhas propostas e pedindo um voto de confiança”, informou.O Escritor diz que uma de suas preocupações é com relação a um grande número de jovens nas esquinas. “Temos propostas voltados ao social dando ocupação a esses jovens, assim como incentivo ao desporto. Outra proposta é com relação a parte cultural, realizando movimentos culturais nos bairros, apoiando grupos de dança, festivais de músicas, criando espaço cultural, assim como reativar parcerias com as Associações de Bairros.O Artista Plástico frisa que “alguns candidatos hoje são aventureiros. Não tem casa própria, não tem carro, uns nem emprego e buscam na política se beneficiar, esquecendo o povo. Eu primeiramente me estruturei. Hoje tenho minha casa, tenho meu carro, minha moto e consigo sobreviver fora da Câmara Municipal. Estou nessa eleição porque quero realmente ajudar a fazer algo pelo meu povo, pela minha cidade”.

Kedson Silva/JI