Atleta da faixa marrom de Jiu-Jitsu da Acadêmia Grace Barros, Administrador, Instrutor de Auto Escola, Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistema, o candidato a vereador Neto Brelaz, PSD, é mais um nome a ser avaliado pelos parintinenses na disputa a uma vaga na Câmara Municipal.

Neto Brelaz comenta que caso seja eleito, “o incentivo ao esporte e a expansão de projetos sociais para os bairros e para as escolas serão algumas das minhas lutas”.

De acordo com ele, o projeto “Cinema Popular” realizado todos os sábados na sala de aula da Paris Auto Escola no Bairro São Francisco e o projeto social “Guerreiros de Fé”, feito com crianças e adolescentes em parceria com a Igreja Batista, sedida pelo pastor Elmer Lessa, são alguns dos seus trabalhos desenvolvidos a quase quatro anos na comunidade.

Outros projetos

Há 17 anos trabalhando como instrutor de Auto Escola, Neto promete lutar para trazer para a cidade junto com o prefeito, o projeto do Governo Federal, “Habilitação Gratuita” para as pessoas que não tem renda ou recebem até um salário mínimo, criando oportunidade de emprego para os parintinenses.

Com uma parceria junto a Polícia Militar, o candidato apresentará o projeto Guarda Municipal Armado, com o intuito de treinar guardas municipais para fazer auxílio aos polícias militares na segurança da Ilha, além do incentivo ao esporte, principalmente aos esportes olímpicos. “Temos que apoiar nossos atletas para que possamos descobrir talentos e incentivar campeões nas disputas nacionais e internacionais”, destacou.

Campanha

O candidato disse que caminha sozinho, mas mantém contato direto com os candidatos a prefeito Bi Garcia (PSDB) e Márcia Baranda (PMDB). Sobre o contato com o eleitor, o atleta de Jiu-Jitsu diz que “pelo trabalho social que desenvolvemos dentro da comunidade, estamos sendo bem recebidos, fazendo uma campanha forte. Semana passada fizemos uma caminhada e ‘arrastamos’ mais de mil pessoas no Bairro São Francisco onde moro a mais de 30 anos”.

Brelaz pede aos parintinenses que “ao escolher seus candidatos, não escolham só pelo lado político, mas técnico, partindo para o voto consciente. Devemos escolher pessoas que tem conhecimento administrativo e envolvimento social dentro da comunidade”.

“Levamos conosco a frase “Para mudar temos que lutar”. Eu sei que enquanto fizermos o bem, Deus vai nos abençoar. Ele sabe dos meus objetivos e entrego essa campanha política em suas mãos e que seja feita a sua vontade”, finalizou o instrutor da Auto Escola Paris.

Kedson Silva/JI