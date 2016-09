Cansado de pedir por apoio a práticas esportivas, o empresário e treinador das equipes de handebol da Escola São José Operário e Senador João Bosco, Márcio Santos, conhecido ‘Márcio Cabeludo’ e mais um nome que disputa uma vaga a vereador nas eleições de domingo, 2, de outubro.



Márcio destaca que “temos que incentivar esses jovens a prática esportiva. Sou treinador de handebol das duas escolas estaduais por gostar de esporte. Há quatro anos não temos incentivo na modalidade, principalmente os que disputam competições nacionais. Pensando nessas dificuldades me lanço como vereador para incentivar essas equipes e criar projetos para descobrir novos talentos em todos os esportes”.

Falta de incentivo

De acordo com ele, a juventude parintinense está a cada ano que passa se rendendo para as drogas e ao álcool, justamente pela falta de incentivo e projetos voltados para eles. “Iniciei meu trabalho social no ano de 2012 para estimular meu filho à prática do esporte. Com o tempo, percebi que o esporte abre um leque de transformações na vida da criança, adolescente, jovem, adultos e até idosos”, enalteceu.

Campanha



O treinador comenta que “tive pouco tempo para buscar votos, mas estou trabalhando junto com meus alunos, familiares dos meus alunos e amigos que acreditam no meu trabalho e confiam que posso realmente fazer algo em favor do esporte e da juventude”.



Bi Garcia



Eu confio no Bi Garcia, PSDB, 45, porque sempre que precisamos de apoio para disputar competições fora de Parintins, ele nunca nos negou. Em seu governo passado, Bi foi um grande incentivador do esporte parintinense.



Propostas

O candidato do PRP, frisa que dentre seus projetos, criar um calendário anual dos Jogos Escolares de Parintins, incentivando, apoiando e dando subsídio financeiro para mantê-los nas competições dentro e fora do município, assim como lutar pela criação de uma Secretária Municipal de Esporte, além da construção e reformas das quadras de esporte que estão abandonadas tanto na cidade como no interior e dar suporte aos universitários que almejam colocar em prática sua profissão junto aos projetos sociais voltados para a cultura, esporte, lazer e cidadania.

Oportunidade

O Empresário diz que “se vocês me derem essa oportunidade e se eleito for, vou exercer minha função de vereador fiscalizando o poder público e lutar pelo bem estar coletivo da população urbana e rural”.

“Eu preciso desse voto de confiança para mudar a realidade do esporte na nossa cidade. Parintins tem que voltar a crescer. Temos muitos talentos que precisam de apoio”, finalizou Márcio Cabeludo.

Márcio Santos está em João Pessoa-PB, acompanhando como treinador a delegação da Escola São José Operário nos Jogos Escolares da Juventude.

Kedson Silva/JI