Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fatima visita Rádio Clube de Parintins

Na tarde desta segunda-feira, 15, a imagem peregrina de Nossa Senhora que está em Parintins desde o dia 09 deste mês, visitou a Rádio Clube de Parintins. A recepção à imagem Santa foi recepcionada pela família Gonçalves proprietária do veículo de comunicação na cidade.

A sócia-fundadora Valquiria Viana Gonçalves, acompanhada do filho e diretor da rádio Enéas Gonçalves e dos Netos, vereadora Vanessa e jornalista Glauber Gonçalves participaram junto com demais funcionários de um momento de oração em agradecimento a visita e as bênçãos recebidas por interseção de Nossa Senhora.

A matriarca da família Gonçalves, Valquiria diz “eu como católica, cristã e devota de Nossa Senhora de Fátima estou muito feliz por vivenciar esse momento de visita dessa Santa nessa rádio que era tudo para meu esposo Glaúcio (fundador da emissora de rádio) e pai de Enéas Gonçalves”. Meu pedido a Santa milagrosa é que ela, “ilumine os funcionários dessa rádio para que eles as usem para fazer o bem, nunca para falar mal de ninguém ou para fazer mal a alguém. Só temos a agradecer a sua visita”, pediu Dona Valquiria.

Para o Diretor da Rádio, Enéas Gonçalves, “todos da rádio só temos a agradecer por sua passagem pela nossa emissora e que ela interceda junto a todos aqueles que fazem essa rádio existir, nos comprometendo sempre em levar para a população a verdade. É que ela abençoe também o povo de Parintins”.

Kedson Silva/JI

Fotos: Kedson Silva/Facebook

